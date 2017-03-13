Вызволили детей Псковской школы-интерната из огня: пожарные проводят учения

Подробности Категория: Дежурная часть Создано 13.03.2017 10:39

От верных и слаженных действий в критической ситуации может зависеть наша жизнь. Об этом напоминают псковские пожарные. Они - на специальных плановых учениях - отрабатывали разные способы эвакуации людей при возгорании в помещении общежития Псковской школы-интерната. Особенность операции в том, что все предполагаемые пострадавшие – дети. Сколько времени потребовалось на поиск и спасение всех подростков?

Спокойную и даже несколько размеренную атмосферу подготовки к учениям буквально пронзают голоса в рации. С этого момента в воздухе повисает какое-то напряжение. Люди в спецкостюмах спешат, разматывают пожарные рукава.

По легенде учений - загорелся второй этаж общежития. В поисках спасения люди попрятались в разных частях здания. Задача - как можно быстрее их найти и вывести на улицу. Особенная трудность в том, что все пострадавшие дети.

ВИКТОРИЯ И АЛЕКСАНДРА:

Надели маски и начали выводить. Потом, когда мы сняли маски, было очень странное ощущение. И воздух очень сильно заходил, такое чувство, что оглушали, но зато было интересно, когда нас выводили. Да, очень интересно!

Тех, кого нельзя просто вывести по коридорам, приходится эвакуировать через окна.

Для детей все происходящее не больше чем игра. Но опытные огнеборцы говорят: в боевых условиях они могут повести себя совершенно непредсказуемо. А у пожарных не игра. Счет идет в прямом смысле на секунды.

ПОСТРАДАВШИЕ:

- Мне страшно! А если я упаду?

- Не упадешь!

- А вы уверены?

- Мы сейчас будем страховать. Я вас веревкой привяжу.

- Чтоооо!????

Выходит, что результат пожарной команды зависит и от быстроты этих юных «псевдопострадавших». Особую трудность для людей в спецкостюмах представляют из себя и сами телевизионщики. Операторы на таких мероприятиях в поисках успешного кадра в буквальном смысле путаются под ногами пожарных. И ради справедливости стоит признать: одна только наша съемочная группа добавила к гонке на скорость добрых полторы-две минуты.

Финальный аккорд - демонстрация работы так называемого «куба жизни».

Конструкция, смягчающая удар от падения, надувается буквально за минуты. Но в роли пострадавшего - не человек. А обычный матерчатый мешок.

АНДРЕЙ НИКУЛИН: ЗАМЕСТИТЕЛЬ НАЧАЛЬНИКА ГУ МЧС РФ ПО ПСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ ГППС:

Куб жизни на тренировочных занятиях использовать запрещено. При отработке реального спасения. Он используется только при крайней ситуации. Непосредственно уже на реальном пожаре. Способ спасения при помощи куба жизни, прежде всего, это максимум 4 этаж.

Результат работы руководители учений оценили на "хорошо". А итоговое время общей эвакуации удалось услышать в штабе учений.

Кирилл Михайлов, Денис Алексеев