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Двадцать уголовных дел возбудила псковская полиция в отношении строительной фирмы «Строй-СА»

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Категория: Дежурная часть
Создано 13.03.2017 10:30

Двадцать уголовных дел возбудила псковская полиция в отношении строительной фирмы «Строй-СА»Фирма «Строй-СА» не только выступала субподрядчиком по возведению домов в жилом комплексе «Европа» - застройщиком которого является холдинг «ПИК» - но и самостоятельно занималась продажей недвижимости по искусственно заниженным ценам. Сделки оформлялись в виде заключения договоров уступки прав на недвижимость и договоров займа.

Сам подрядчик к тому моменту в собственности квартир не имел, а после того как застройщик расторг с ним договор, так и вовсе лишился возможности когда-либо получить их в свое распоряжение. В результате, десятки граждан остались и без денег, и без жилья.

АЛЕКСЕЙ БАРАНОВ, НАЧАЛЬНИК ПРЕСС-СЛУЖБЫ УМВД РОССИИ ПО ПСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
В настоящее время в Управлении УМВД России по Псковской области расследуются уголовные дела, возбужденные по признакам состава преступления, предусмотренного частью четыре статьи "Мошенничество" Уголовного Кодекса Российской Федерации.

Светлана Константинова


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