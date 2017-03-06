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Псковский областной суд осудил наркоторговцев, занимавшихся сбытом гашиша в особо крупном размере

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Категория: Дежурная часть
Создано 06.03.2017 10:45

Псковский областной суд осудил наркоторговцев, занимавшихся сбытом гашиша в особо крупном размереПсковский областной суд вынес приговор двум мужчинам, которые признаны виновными в приготовлении к незаконному сбыту гашиша в особо крупном размере, группой лиц по предварительному сговору. Всего к реализации осужденные приготовили девяносто килограммов наркотиков.

Шестнадцать они успели продать, покупателя этого товара не нашли. Сейчас за свои темные дела два друга поплатились свободой: один проведет за решеткой - шестнадцать лет; второй - шесть лет и три месяца. Отбывать наказание мужчины будут в колонии строгого режима.

Виктория Парфенова


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