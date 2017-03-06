Оскорбил хозяйку дома – поплатись жизнью: ссора двух знакомых закончилась спрятанным в подвале трупом

Подробности Категория: Дежурная часть Создано 06.03.2017 10:42

В деревне Шалонино Куньинского района в подвале собственного дома обнаружено тело мужчины. Его, как установили следователи, избили: сломаны ребра, раны в области головы. Об исчезновении погибшего в полицию сообщила его дочь: она не дозвонилась до отца.

В тревоге поехала к нему и увидела, что дверь родного дома не заперта. В подвал женщина не заглянула, поэтому страшную находку обнаружили правоохранители. Подозреваемый в совершении преступления был задержан уже на следующий день. Тогда-то и стали понятны причины трагедии. Якобы погибший невежливо отозвался о хозяйке дома, в котором отдыхала с алкоголем в роковой день небольшая компания. Добавлю, что подозреваемый уже и раньше попадал в поле зрения правоохранительных органов: за разбой, вымогательство и кражи.

АНТОН ДОБРОХОТОВ, СТАРШИЙ ПОМОЩНИК РУКОВОДИТЕЛЯ СУ СК РОССИИ ПО ПСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ:

Следователи выяснили, что несколькими днями ранее у без вести пропавшего был конфликт в другом доме с хозяйкой, а затем и с ее гостем, который причинил ему телесные повреждения. Потом предполагаемый злоумышленник отвез на санках тело домой к погибшему и сбросил его в подвал. Верхнюю одежду потерпевшего со следами крови он спрятал в собачьей будке по месту совершения преступления.

Виктория Парфенова