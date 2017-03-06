Глава администрации Печорского района, по чьей вине бюджет лишился пяти миллионов рублей, будет наказан штрафом

Подробности Категория: Дежурная часть Создано 06.03.2017 10:37

Тридцать пять тысяч рублей штрафа заплатит глава Администрации Печорского района Юрий Конченко за превышение должностных полномочий, из-за чего бюджет муниципалитета лишился пяти миллионов рублей.

В августе две тысячи пятнадцатого года разгорелся скандал вокруг ремонта улицы Юрьевской в Печорах. Дорожное полотно здесь должны были привести в порядок в рамках международного проекта: содружества трёх стран: Эстонии, Латвии и России. Но позже выяснилось: работы полностью - не выполнены, а деньги подрядчик - псковская фирма "РестСтройПроект" - почему-то получила: пять миллионов рублей. Под актами выполненных только на бумаге работ, свою подпись поставил - Юрий Конченко. Видно он решил, что деньги направить лучше не на благо района, а на развитие коммерческой организации. И фирме эти средства, как нельзя кстати. У неё огромные долги: по данным сайта судебных приставов, речь идет о сумме в более чем двадцать миллионов рублей.



Виктория Парфенова