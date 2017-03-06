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Глава администрации Печорского района, по чьей вине бюджет лишился пяти миллионов рублей, будет наказан штрафом

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Категория: Дежурная часть
Создано 06.03.2017 10:37

Глава администрации Печорского района, по чьей вине бюджет лишился пяти миллионов рублей, будет наказан штрафомТридцать пять тысяч рублей штрафа заплатит глава Администрации Печорского района Юрий Конченко за превышение должностных полномочий, из-за чего бюджет муниципалитета лишился пяти миллионов рублей.

В августе две тысячи пятнадцатого года разгорелся скандал вокруг ремонта улицы Юрьевской в Печорах. Дорожное полотно здесь должны были привести в порядок в рамках международного проекта: содружества трёх стран: Эстонии, Латвии и России. Но позже выяснилось: работы полностью - не выполнены, а деньги подрядчик - псковская фирма "РестСтройПроект" - почему-то получила: пять миллионов рублей. Под актами выполненных только на бумаге работ, свою подпись поставил - Юрий Конченко. Видно он решил, что деньги направить лучше не на благо района, а на развитие коммерческой организации. И фирме эти средства, как нельзя кстати. У неё огромные долги: по данным сайта судебных приставов, речь идет о сумме в более чем двадцать миллионов рублей.

Виктория Парфенова



 

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