Псковичи могут спать спокойно: УФСИН и УФСБ продемонстрировали, что готовы противостоять терроризму

Подробности Категория: Дежурная часть Создано 06.03.2017 10:32

Зрителей и персонал Псковской областной Филармонии захватили террористы. Свобода заложников - стоит десять миллионов рублей. По такому сценарию в областном центре прошли учения, в которых приняли участие подразделения УФСИН и УФСБ России по Псковской области, сотрудники Росгвардии и другие ведомства.

Когда в ходе переговоров, бандитов не удалось уговорить отпустить людей - силовики принимают решение штурмовать здание.

ЗАЛОЖНИКИ:

Нас ждут родственники дома! Отпустите нас!

Но этих людей - не разжалобишь! Четыре террориста в зале Псковской областной филармонии под прицелом держат группу зрителей и несколько сотрудников концертного зала. Сейчас их свобода и главное - жизнь - зависят от переговоров, которые оперативные службы ведут с бандитами: последние, кстати, сразу же выдвигают свои требования.

Злоумышленникам сообщают: деньги - ищут, вертолет - заправляется. Нужно время, которого как раз террористы и не дают силовикам: только сорок минут; после - заложников начнут расстреливать. Людей нужно срочно спасать, поэтому оперативный штаб Национального антитеррористического штаба принимает решение - штурмовать здание.

Все здание окружено правоохранителями. Тихо и неслышно силовики проникают в Псковскую филармонию. Ворваться в зал планируется с нескольких выходов. И теперь все пути для бегства террористам отрезаны....

Штурм занимает всего лишь несколько секунд. Неожиданность и оглушение противника - важные козыри, которые используют силовики. Среди заложников физически никто не пострадал, разве что морально - люди подавлены: сказываются несколько часов, проведенные под прицелом автоматов.

СТАНИСЛАВ ПУГАЧ, ЗАМЕСТИТЕЛЬ РУКОВОДИТЕЛЯ АППАРАТА ОПЕРАТИВНОГО ШТАБА В ПСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ:

В ходе выполнения задач учебной контртеррористической операции оперативным штабом приняты незамедлительные меры по обеспечению безопасности населения, спланирован и реализован комплекс мер по пресечению террористического акта, а также минимизации и ликвидации последствий. Подразделения, принимавшие участие в учениях в условиях, максимально приближенных к реальности, получили положительную оценку руководителя оперативного штаба.

Всех террористов после штурма уводят силовики. Они, говорит руководство оперативного штаба Национального антитеррористического комитета, сработали на отлично. И в экстренной ситуации готовы защищать людей. Главное, чтобы на практике эти навыки не пригодились.

Виктория Парфёнова, Денис Алексеев, Василий Нордэн