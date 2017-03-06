Соблюдение правил пожарной безопасности проверили сотрудники МЧС в больницах Псковской области

Подробности Категория: Дежурная часть Создано 06.03.2017 10:25

Серьезных нарушений правил пожарной безопасности в больницах региона не выявлено. Проверку провели сотрудники Главного Управления МЧС России по Псковской области после пожара в Тверской детской больнице: он произошел двадцать четвертого февраля.

Специалисты в Пскове проверили наличие и исправность средств пожаротушения, узнали в каком состоянии содержатся пути эвакуации медучреждений. Особое внимание обратили на состояние пожарной сигнализации, поскольку в здании больницы в Твери она была неисправна. В нашей области осмотрено более тридцати объектов здравоохранения, в которых люди находятся круглосуточно. Выявлено девять незначительных нарушений, которые уже устранены. Кроме того сотрудники МЧС провели инструктаж с медицинским и обслуживающим персоналом.

ВЛАДИМИР ЯКУНИН, ЗАМЕСТИТЕЛЬ НАЧАЛЬНИКА УПРАВЛЕНИЯ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ ГУ МЧС РОССИИ ПО ПСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ:

Мы напоминали, как действовать в случае пожара, что делать в первую очередь: вызывать пожарную охрану, эвакуировать людей, такие занятия проходят регулярно, персонал знает свои обязанности, и, как показала проверка, готовы к чрезвычайным ситуациям, к реагированию на них.

Дина Перевозчикова