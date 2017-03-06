Взгляд со стороны: за сдачей экзаменов на водительские права теперь будут следить общественные наблюдатели

Подробности Категория: Дежурная часть Создано 06.03.2017 09:56

Как псковичи сдают экзамены на водительские права, теперь следят общественные наблюдатели. Независимые эксперты имеют право присутствовать в экзаменационном классе во время теоретического этапа, на автодроме и при сдаче вождения непосредственно в городе.

Инициативу привлечения к процессу наблюдателей проявила сама региональная автоинспекция. По мнению инспекторов это поможет избежать конфликтов на экзаменах и сделает процедуру более прозрачной.

Двадцать теоретических вопросов и двадцать минут на их решение. Ошибиться можно дважды, при условии правильного решения еще десяти дополнительных заданий. За ходом теоретического экзамена следят инспекторы ГИБДД, представители автошколы и, с недавнего времени, общественные наблюдатели. Инициатором их участия в процессе стала сама региональная автоинспекция. Сотрудники не скрывают - жалобы на предвзятость экзаменаторов поступают в управление нередко. Мнение сторонних наблюдателей в таких ситуациях - весьма кстати.

СЕРГЕЙ СЕМЁНОВ, ЗАМ. НАЧАЛЬНИКА УГИБДД УМВД РОССИИ ПО ПСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ:

Нас беспокоит низкий процент сдачи, каждый четвёртый только может сдать экзамен. Для того, чтобы процедура была наиболее понятной, прозрачной для всех участников этого процесса, мы предложили такой вариант присутствия на сдаче экзамена представителя общественности.

Кроме теоретической части, наблюдатели могут присутствовать и на практической. Второй этап - прохождение пяти упражнений на автодроме. Здесь ошибок допускать нельзя вовсе. Время также ограничено.

ДИАНА ЩУКИНА, ОБЩЕСТВЕННЫЙ НАБЛЮДАТЕЛЬ:

Проходит всё ровно, достаточно слаженно. Конечно, есть и переживания, но так я считаю, что все идёт ровно, хорошо, гладко. Так, как и должно быть.

В качестве наблюдателей на экзамены в ГИБДД приглашают людей самых разных профессий. Главное условие - наличие водительских прав и отменное знание правил дорожного движения.

НИКОЛАЙ МЕЛЬКОВ, ОБЩЕСТВЕННЫЙ НАБЛЮДАТЕЛЬ:

Чтобы не было претензий у населения, это очень правильно, чтобы были независимые наблюдатели, которые приходят и смотрят. И, если возникают вопросы и проблемы, можно их решать оперативно на месте.

Чаще всего, как показывает практика, спорные между учеником и инспектором ситуации возникают на третьей части экзамена, при сдаче вождения в городе. Сейчас они решаются при помощи коллегиального отсмотра и обсуждения записей видеорегистратора. Теперь будет учитываться и мнение наблюдателя. В том случае, если ученик сам разрешит и захочет, чтобы на этом заключительном и самом волнующем этапе экзамена общественник находился в машине.

Ирина Коваленко, Александр Калинин, Тигран Гаспарян