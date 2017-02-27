Гараж полный алкоголя: более трех тысяч литров контрафакта изъяли правоохранители

Подробности Категория: Дежурная часть Создано 26.02.2017 10:25

Крупная партия контрафактного алкоголя была обнаружена в одном из гаражей в Стругах Красных. Тайник был найден сотрудниками полиции в ходе рейда по алкоголю, который находится в незаконном обороте.

В помещении находились бочки со спиртосодержащей жидкостью. Кроме того часть алкоголя была разлита по бутылкам с этикетками известных производителей, но акцизные марки оказались поддельными. Вся алкогольная продукция изъята, находится на пищевой экспертизе, после чего будет уничтожена. Наказание за данное преступление - штраф в размере от трехсот до семисот тысяч рублей либо до пяти лет лишения свободы.

АНТОН КУПРИКОВ, ПРОКУРОР СТРУГОКРАСНЕНСКОГО РАЙОНА:

По данному факту прокуратурой района вынесено постановление в следственные органы полиции, и на основании вынесенного постановления, 27 января было возбуждено уголовное дело по данному факту. Ход расследования данного дела в настоящее время находится на контроле прокуратуры района.

Дина Перевозчикова