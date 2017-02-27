Как обезвредить террористов и как выглядит настоящий пулемет узнали псковские школьники в гостях у СОБРа

Подробности Категория: Дежурная часть Создано 26.02.2017 10:34

Псковские школьники познакомились с боевым мастерством отряда СОБР отдела Росгвардии по Псковской области. Бойцы организовали для ребят показательные выступления и познакомили их с оружием и историей подразделения.

Мерцающий свет от специального фонаря должен дезориентировать предполагаемых террористов. Он крепится на специальный бронированный щит, которым бойцы отряда СОБР прикрываются при штурме. Спецназ показал школьникам несколько вариантов нейтрализации террористов. Бойцы могут войти в дверь, в окно, задействовать снайперов или атаковать в лоб. Сам штурм длится пять-семь секунд.

КАНАН КЕРИМОВ:

Мы пришли сюда всем классом, мы увидели как работает наш спецназ. Мы хотели давно это увидеть и пришли к этому. Понравились вот пистолеты, которые лежат здесь на столе и как работает наш спецназ, они очень организованно работали.

Такие экскурсии отряд СОБР проводит каждый год - накануне Дня защитника Отечества. Для школьников это шанс не только познакомиться с историей подразделения, но и увидеть сотрудников в деле на тренировочном комплексе.

АЛЕКСЕЙ ХОЛОДКОВ, КОМАНДИР СОБР ОТДЕЛА РОСГВАРДИИ ПО ПСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ:

Это важно для того, для патриотического воспитания и смотря сегодня в глаза детей, я увидел интерес не только у мальчиков, но и у девочек, потому что военные профессии подразумевают еще и нюансы, где действительно, женщины справляются с ними гораздо лучше, чем мужчины, и естественно, чтобы готовить себя к дальнейшей военной службе, лучше делать это уже со школьной скамьи.

В завершение встречи бойцы познакомили школьников с настоящим оружием, которое ребята могли увидеть только на картинках или в играх. От пистолетов до станковых пулеметов. Почти все тут же фотографировались с оружием - на память об экскурсии.

Иван Павлов, Александр Калинин