Беги или умри: недетские игры детей со смертью

Подробности Категория: Дежурная часть Создано 20.02.2017 10:37

«Беги или умри». Об игре с таким названием сообщается в соцсетях. Суть нового развлечения подростков: подпустить едущий автомобиль как можно ближе и перебежать дорогу. Друзья в это время снимают происходящее на видео. Подобные опасные забавы иногда заканчиваются трагически: водители просто не успевают затормозить.

Сотрудники полиции всех просят быть очень внимательными и осторожными в пути, психологи же обращаются к родителям: жизнью своих детей нужно интересоваться. И не только реальной, но и виртуальной.

СВЕТЛАНА ПЕТРОВА, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПСКОВСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ МНОГОДЕТНЫХ СЕМЕЙ "ДЕТИ НАШЕ БУДУЩЕЕ":

Мы его искали почти 20 дней. Ребенок ушел в лес, замерз.

Тогда, три года назад, трагическая история племянника Светланы взбудоражила весь Псков. Шестнадцатилетнего подростка нашли, но поздно. Причиной гибели, как выяснилось уже потом, могла стать не только ссора с любимой девушкой, но и социальные сети. История посещения опасных для психики групп, сейчас их так и называют - группы смерти, в компьютере молодого человека, рассказывает Светлана, сохранилась.

СВЕТЛАНА ПЕТРОВА, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПСКОВСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ МНОГОДЕТНЫХ СЕМЕЙ "ДЕТИ НАШЕ БУДУЩЕЕ":

Дети вербовались, детям давались какие-то команды, они должны были что-то выполнять, исполнять. Я еще тогда пыталась тому следователю, который вел это дело, обратить внимание его на эту ситуацию, но как-то меня не услышали совсем.

А если бы услышали и заметили раньше? Ведь первые признаки известны: постоянные "зависания" в телефоне и компьютере, стремление уединиться, невинные, казалось бы, рисунки загадочных символов, бабочек и китов, и вроде бы безобидное "ня.пока" или "я в игре" в личных сообщениях. А у кого-то легкие порезы и раны на теле. Именно так, говорят психологи, ребенок кричит о своей беде. Родные его не слышат, зато кураторы социально опасных групп реагируют мгновенно. И обещают не только поддержать, но и прославить жертву.

РУМИЯ КАЛИНИНА, СЕМЕЙНЫЙ ПСИХОТЕРАПЕВТ:

Любое самоповреждающее поведение, это что такое: мне плохо, я показываю, может быть, себя, я подтверждаю себе, что мне плохо. То есть в любом случае, это очень тревожный, такой нехороший признак. Не важно, связан он с группой смерти или нет, но родители обязаны на это обратить внимание. Мы должны быть уверены, что у нас есть контакт с ребенком, что ему с нами хорошо. Не просто хорошо в том смысле, что есть что покушать, а в том смысле, что мы ему дарим положительные эмоции, мы ему дарим какую-то радость.

В противном случае, настаивают психологи, ребенок найдет эту радость сам - в опасных играх со смертью.

И восхищенные зрители тоже найдутся. Перебежать дорогу прямо перед капотом мчащегося автомобиля. Чем ближе, подбадривают кураторы соцсетей, тем больше наберешь баллов. Водители предупреждают - добром такие забавы не кончаются.

ЮРИЙ ВАСИЛЕВСКИЙ, ВОДИТЕЛЬ:

Впечатления жуткие, холодный пот пробивает. Люди просто не думают, что машину сразу не остановишь. Это время реакции водителя, всякое может быть - погодные условия, дорожные условия, дорожное покрытие. Подросткам хочу сказать, лучше быть живым лохом, чем крутым инвалидом или покойником.

В последнее время создатели подобных групп особенно активны. Мнение психолога в данной ситуации однозначно, на чьей стороне окажется ваш ребенок, зависит, в том числе, и от вас самих. Зайдите на страничку ребенка в соцсетях и многое о нем и его друзьях станет понятно.

РУМИЯ КАЛИНИНА, СЕМЕЙНЫЙ ПСИХОТЕРАПЕВТ:

Насколько это возможно, конечно, родители должны быть в курсе этой социальной интернет-активности их ребенка. Наша задача родителей быть уверенным, что с ним все в порядке. А это значит, как бы это сейчас ни прозвучало, но контролировать ребенка. Не со слов ребенка, как дела в школе, хорошо. Сходи в школу, позвони классному руководителю, там правда хорошо? Или это "хорошо" означает, что он полгода уже не появлялся.

Решить страшную проблему лишь на семейном уровне, конечно, не просто. И государство тоже несет за это ответственность. С предложениями ужесточить контроль за пропагандирующими суицид ресурсами законодатели уже выступили.

Светлана Константинова, Владимир Шагапов