В подарок на День влюбленных – смерть от ножа: страшная расправа над сожительницей в Новоржевском районе

Подробности Категория: Дежурная часть Создано 20.02.2017 10:25

В деревне Выбор Новоржевского района четырнадцатого февраля в День влюбленных - в собственном доме было обнаружено тело 56-летней местной жительницы. Её ударили в грудь ножом, пенсионерку обнаружил местный участковый. К преступлению, как полагают следователи, причастен сожитель погибшей - вот так он «поздравил» свою подругу с праздником!

Преступление было выявлено благодаря бдительности продавщицы: подозреваемый пришел в магазин и расплачиваться стал банковской картой потерпевшей. Это смутило женщину за прилавком и она вызвала полицию.

АНТОН ДОБРОХОТОВ, СТАРШИЙ ПОМОЩНИК РУКОВОДИТЕЛЯ СУ СК РОССИИ ПО ПСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ:

По факту смерти женщины возбуждено уголовное дело по статье "Убийство". Уже произведено процессуальное задержание подозреваемого. Следователи совместно с полицейскими продолжают работу по сбору доказательств и установлению всех обстоятельств совершенного преступления.

Виктория Парфенова