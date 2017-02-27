Злоумышленники, ограбившие «Почту России», пойманы и предстанут перед судом

Подробности Категория: Дежурная часть Создано 26.02.2017 10:14

В Псковском областном суде начался процесс в отношении трёх молодых людей: они обвиняются в нападении на отделение "Почты России" в апреле прошлого года. По версии обвинения, мужчины, вооруженные огнестрельным оружием, ворвались в здание, выстрелили в монитор компьютера и потребовали у сотрудниц организации деньги.

Злоумышленники забрали более ста семидесяти тысяч рублей и скрылись на машине: её позже нашли в лесу сожженной. Долго шиковать на украденные средства обвиняемым не пришлось - уже через неделю грабители были задержаны. Сейчас они обвиняются сразу по нескольким статьям уголовного кодекса: это "Бандитизм", "Незаконная переделка огнестрельного оружия и его хранение".

КОНСТАНТИН ТИМОФЕЕВ, ПРОКУРОР УГОЛОВНОГО СУДЕБНОГО ОТДЕЛА ПСКОВСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ПРОКУРАТУРЫ:

Помимо этого также все трое обвиняются в совершении разбоя, то есть нападение с целью хищения чужого имущества, совершенным с угрозой применения насилия опасного для жизни и здоровья с применением оружия. Государственным обвинением будут предоставляться доказательства, подтверждающие доказанность вины указанных лиц в совершении данных преступлений. Вопрос об их виновности судом будет решен после изучения всех доказательств, которые будут предоставлены как стороной обвинения, так и стороной защиты.

Виктория Парфенова