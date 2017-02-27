Житель Пыталовского района помог задержать партию контрабандных сигарет

Подробности Категория: Дежурная часть Создано 26.02.2017 10:08

Житель Пыталовского района помог сотрудникам пограничного Управления ФСБ России по Псковской области задержать партию контрабандных сигарет. Мужчина, торопясь с работы домой, увидел, как неизвестный загружает в вагон поезда множество коробок. Состав вскоре отправился в пункт пропуска, и там, после звонка бдительного местного жителя, его обыскали.

Все подозрения подтвердились: кто-то спрятал одиннадцать тысяч пачек сигарет в коробках, общая стоимость товара более трехсот тысяч рублей. Сейчас по факту возбуждено дело об административном правонарушении, злоумышленники разыскиваются.

Виктория Парфенова