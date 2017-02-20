Сбежавшие заключенные и захваченные заложники: выпускники Псковского филиала академии ФСИН России прошли итоговые учения

Подробности Категория: Дежурная часть Создано 20.02.2017 10:02

У выпускников Псковского филиала академии ФСИН России прошли итоговые учения. Эта практическая работа по сути является экзаменом, на котором они должны продемонстрировать все, чему научились. Курсанты, например, инсценируют судебное заседание: здесь они и судьи, и подсудимые, и прокуроры. А в загородном учебном центре сбежавшие заключенные захватили заложников.

Перед судом женщина, уклонившаяся от воспитания ребенка, ее роль исполняет выпускница Псковского филиала академии ФСИН России. На этом игровом процессе курсанты демонстрируют знания полученные за все годы обучения.

МАРГАРИТА СИДОРОВА, КУРСАНТ ПЯТОГО КУРСА ПСКОВСКОГО ФИЛИАЛА АКАДЕМИИ ФСИН РОССИИ:

Наверное все-таки самое сложное для нас это было правильно провести процедуру судебного заседания… Но проблема решена мы провели все хорошо.

Фабула дела вполне реалистична. Подготовившись к заседанию все стороны пытаются законными методами склонить суд на свою сторону. В этой истории желаемого добилось гособвинение.

СТАНИСЛАВ МОЛОДЦОВ, КУРСАНТ ПЯТОГО КУРСА ПСКОВСКОГО ФИЛИАЛА АКАДЕМИИ ФСИН РОССИИ:

Нет, сценарий не прописан. Можно повлиять на исход. Это уже зависит от слов уголовно-исполнительной инспекции, адвоката и других участников судебного заседания.

После суда вымышленного, начинается вполне реальный разбор полетов. Полковник внутренней службы Евгений Лукьянец учениями остался доволен и высоко оценил уровень подготовки пятикурсников.

ЕВГЕНИЙ ЛУКЬЯНЕЦ, ВР.И.П. НАЧАЛЬНИКА УПРАВЛЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИИ ИСПОЛНЕНИЯ НАКАЗАНИЙ, НЕ СВЯЗАННЫХ С ИЗОЛЯЦИЕЙ ОСУЖДЕННЫХ ОТ ОБЩЕСТВА, ФСИН РОССИИ:

Сегодня выпускники Псковского филиала чрезвычайно востребованы благодаря высокому профессионализму и ответственному отношению к службе. Они всегда четко и добросовестно выполняют служебные обязанности, стоят на страже законных интересов и прав граждан.

АНДРЕЙ УДАЛОВ, КОРРЕСПОНДЕНТ:

Здесь, на загородной учебной базе академии, традиционно проходит последний завершающий самый интересный этап учений. Курсанты получили вводную о том, что в одной из колоний произошло ЧП – сбежали несколько заключенных.

Курсанты прочесывают местность и находят беглецов – они укрылись в доме и взяли заложника. Окружив дом, руководитель спецоперации готовит бойцов к штурму, а психолога к переговорам.

ИННА УЗКАЧЕВА, ЗАМЕСТИТЕЛЬ НАЧАЛЬНИКА ФИЛИАЛА ПО УЧЕБНОЙ И НАУЧНОЙ РАБОТЕ:

Основная задача курсантов - это проявить все знания и практические навыки, которые у них сформированы в процессе обучения и проявить себя как единый коллектив, как единый кулак.

Чтобы войти в доверие, переговоры ведут один на один.

КРИСТИНА ФЁДОРОВА, КУРСАНТ ПЯТОГО КУРСА ПСКОВСКОГО ФИЛИАЛА АКАДЕМИИ ФСИН РОССИИ:

Конечно страшно, когда туда подходишь, страшно, когда они выходят, когда они выводят заложницу, и ты не знаешь, какие будут дальнейшие действия.

Спустя пять минут - первые успехи. Беглецы выдвигают свои условия.

БЕГЛЕЦЫ:

Нам нужна машина ко входу заведенная, 500 тысяч рублей наличными, два автомата Калашникова, загранпаспорта, водку и наркотики.

Когда условия выполнены – осужденные вместе с заложницей выходят. Всего несколько секунд и заложница на свободе, а беглецы в руках правоохранителей.

ВАСИЛИЙ ТЮРИКОВ, КУРСАНТ ПЯТОГО КУРСА ПСКОВСКОГО ФИЛИАЛА АКАДЕМИИ ФСИН РОССИИ, РУКОВОДИТЕЛЬ СПЕЦОПЕРАЦИИ:

Главная трудность заключается в том, чтобы скоординировать все действия и проработать их до мелочей, то есть каждая группа, каждый человек должен быть на своем месте в точное время.

Кураторы проведенную операцию оценили хорошо. На этом комплексные учения завершаются. Уже через несколько месяцев – летом, курсанты разъедутся на службу по всей стране.

Андрей Удалов, Кирилл Мосин