Псковское подразделение по конвоированию заключенных отмечает 18-летие со дня создания

Подробности Категория: Дежурная часть Создано 23.01.2017 13:54

Восемнадцать лет назад в России было создано специальное подразделение по конвоированию заключенных. Сотрудники этого отдела в Псковской области занимаются сопровождением осужденных и подозреваемых в совершении преступлений в следственные изоляторы и колонии. Путешествуют арестованные в автозаках, а по железной дороге в спецвагонах. Его двери исключительно в честь праздника открылись для нашей съемочной группы.

Железнодорожная станция "Псков". К платформе прибывает обычный пассажирский поезд. И люди не знают: весь путь из Москвы с ними проделал особый вагон со специальной отметкой: его номер начинается с цифр 76. На окнах - решетки, стекла - замазаны белой краской: что внутри - не разглядеть! Вместо удобных полок для сна узкие деревянные койки: постельное белье не предусмотрено; коридор и камера разделены решеткой. Это специальные вагоны для заключенных - поясняют сотрудники подразделения по конвоированию; на таких доставляют в наш регион осужденных и тех, чья вина ещё не доказана - для совершения следственных действий.

НИКОЛАЙ ПИКАЛЕВ, ЗАМЕСТИТЕЛЬ НАЧАЛЬНИКА ОТДЕЛА ПО КОНВОИРОВАНИЮ УФСИН РОССИИ ПО ПСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ:

Двери оборудованы специальными замковыми устройствами, что позволяет быстро закрыть дверь, на случай, если что-то случится. Также оборудованы двери антивандальными устройствами, что не позволит осужденному выбить дверь.

Эти вагоны называют - "столыпинскими". Свое название они получили в самом начале двадцатого века. В них во время аграрной реформы премьер-министра Петра Столыпина в Сибирь перевозили крестьян. Когда переселенческая кампания завершилась, вагоны стали использовать для этапирования заключенных. Их сопровождали сначала местные войска, потом особые конвойные команды и наконец - восемнадцать лет назад в России появилось специальное подразделение уголовно-исполнительной системы по конвоированию. В Пскове за эти годы его сотрудники ни разу не допустили чрезвычайных происшествий и тем более побегов. Перед транспортировкой заключенных - обязательное инструктивное занятие. Осмотр автозаков и получение оружия. Специалисты говорят: они готовы к любым неожиданностям. А уж особенно, когда рядом Атлант!

АЛЕКСАНДР ЯКОВЛЕВ, СТАРШИЙ ИНСПЕКТОР КИНОЛОГИЧЕСКОЙ ГРУППЫ ОТДЕЛА ПО КОНВОИРОВАНИЮ УФСИН РОССИИ ПО ПСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ:

Часть команд используется на немецком языке, часть на русском. Первое - это, конечно, для удобства, второе - это для лучшего понимания команд собакой, ну, и третье - чтобы посторонние люди не поняли.

Этого - псковичи никогда не видят. На окраине областного центра есть пункт отстоя спецвагонов: здесь за специальными инженерными заграждениями заключенных пересаживают в автозаки. Кругом - собаки и караул. Командировки, говорят сотрудники подразделения по конвоированию - у них регулярны. Сопровождают заключенных то на поездах, то в автозаках. Кроме того, проходят боевую подготовку и сдают нормативы по физической культуре.

АНДРЕЙ ДАНИЛОВ, НАЧАЛЬНИК КАРАУЛА ОТДЕЛА ПО КОНВОИРОВАНИЮ УФСИН РОССИИ ПО ПСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ:

Производится очень хороший отбор, ребят набирают физически подготовленных, которые непосредственно должны работать в коллективе. То есть работа заключается в том, что каждый должен знать свои обязанности и в любой ситуации среагировать правильно. Потому что лица, которых мы конвоируем - есть и опасные рецидивисты, и склонные к побегу, членовредительство, нападение на караул. Поэтому мы всегда должны быть готовы к любой ситуации.

В этот раз конечной точкой маршрута стал псковский СИЗО. Здесь осужденные и подозреваемые будут ждать распределения, а сотрудники конвоя отправятся домой. Чтобы отдохнуть. Но совсем недолго. Ведь впереди ещё много командировок и расслабляться нельзя.

Надежда Прыгина, Виктория Парфёнова, Юрий Ильин