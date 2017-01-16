В Тверской области и республике Беларусь сотрудники МЧС помогали псковским туристам спастись от холода

Подробности Категория: Дежурная часть Создано 16.01.2017 11:54

Неприятные инциденты с автобусами на этой неделе и в праздники происходили неоднократно. Но к счастью, эти происшествия без особых последствий.

Это фотографии из Тверской области. Ночью здесь сломался автобус, на котором из Москвы в Псков ехали туристы - шестьдесят семь человек, среди них десять детей. Температура на улице ниже двадцати пяти градусов. Помогли тверские спасатели. У дороги они организовали мобильный пункт обогрева, в котором и ждали пассажиры подменного автобуса. Путешествие возобновилось через несколько часов. Не оставили в беде людей - пятьдесят четыре человека - и белорусские сотрудники МЧС. У деревни Слаговище на сильном морозе у экскурсионного автобуса отказала пневмосистема. Спасатели и местные власти организовали доставку российских туристов в гостиницу, позже, для поездки домой, им предоставили транспорт.

Виктория Парфенова