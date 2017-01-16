В Псковской области, по данным ГИБДД, за новогодние праздники произошла двадцать одна авария

Подробности Категория: Дежурная часть Создано 16.01.2017 11:50

Двадцать семь человек пострадали на дорогах региона за новогодние праздники и трое скончались - об этом сообщает региональное Управление Госавтоинспекции. Среди погибших есть и ребенок. Это ДТП произошло в Великолукском районе.

Женщина за рулём автомобиля КИА превысила скорость и при обгоне не справилась с управлением. Машина съехала в кювет и несколько раз перевернулась. В больнице оказались два человека. Четырехлетнего мальчика спасти не удалось, он скончался на месте.

Ещё одна серьезная авария в Порховском районе. Молодой человек за рулём Субару на опасном повороте не справился с управлением и выехал на встречную полосу. Машина съехала в кювет и опрокинулась. Две девушки получили незначительные травмы; водитель автомобиля погиб на месте.

Всего же в Псковской области, по данным ГИБДД, за праздники произошла двадцать одна авария. Это, отмечают в дорожной полиции, меньше чем в прошлом году. В целом обстановка на новогодних каникулах в регионе была спокойной. Порядок на улицах обеспечивали более тысячи сотрудников внутренних дел, бойцы Росгвардии, специалисты частных охранных организаций и добровольцы народных дружин.

АЛЕКСЕЙ БАРАНОВ, ВР.И.О. НАЧАЛЬНИКА ПРЕСС-СЛУЖБЫ УМВД РОССИИ ПО ПСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ:

В целях обеспечения антитеррористической защищенности мест массового пребывания псковичей проводились обследования с использованием служебно-розыскных собак, был организован пропускной режим граждан с использованием металлодетекторов. Благодаря принятым полицией мерам грубых нарушений общественного порядка допущено не было.

Виктория Парфенова