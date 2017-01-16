В Псковской области в новогоднюю ночь произошло два убийства

Подробности Категория: Дежурная часть Создано 16.01.2017 11:46

Новогодние праздники в нашем регионе не обошлись без особо тяжких преступлений. С начала года в Псковской области зарегистрировано уже два убийства. Причем оба произошли в новогоднюю ночь!

Одно в городе Пскове, а другое в поселке Дедовичи. В первом случае по месту жительства обнаружено тело псковички с признаками асфиксии. Как установили следователи, накануне у женщины был конфликт с сожителем. Сейчас проверяется его причастность к преступлению. Рассматриваются также и другие версии трагедии.

АНТОН ДОБРОХОТОВ, СТАРШИЙ ПОМОЩНИК РУКОВОДИТЕЛЯ СУ СК РФ ПО ПСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ:

Во втором случае был убит юноша. Он пришел в кафе к своей знакомой сотруднице. В это время там произошел конфликт между посетителями. Один из отдыхающих ударил ножом в живот первого встречного. Им оказался потерпевший. От полученного ранения он скончался в больнице.

Андрей Удалов