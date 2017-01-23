Росгвардия напоминает владельцам гражданского оружия о необходимости перерегистрации

Подробности Категория: Дежурная часть Создано 23.01.2017 13:39

Росгвардия напоминает владельцам гражданского оружия, у которых истекает срок разрешения на его хранение и ношение, о необходимости перерегистрации. С начала года в регионе проведено четыреста семьдесят шесть проверок обеспечения сохранности оружия и патронов у граждан, при этом выявлено двадцать одно нарушение и изъяты пятнадцать единиц оружия.

Чтобы получить разрешение на продление, необходимо обратиться в подразделение центра лицензионно-разрешительной работы по месту жительства. Заявление нужно подавать до окончания срока действия предыдущей лицензии. Список необходимых документов, контактных телефонов и информацию о режиме работы можно найти на сайте Росгвардии.

ВАСИЛИЙ МАЛЮТА, СОТРУДНИК ПРЕСС-СЛУЖБЫ ОТДЕЛА РОСГВАРДИИ ПО ПСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ:

Также хочу напомнить, что такие заявления можно подать и в электронном виде через портал «госуслуга», что существенно сокращает сроки оформления документов. За нарушение сроков перерегистрации оружия предусмотрена административная ответственность в виде штрафа до 3 тысяч рублей.

Ирина Коваленко

