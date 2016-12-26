Подробности Категория: Дежурная часть Создано 26.12.2016 10:48

Очередная дорожная авария на этот раз в Палкинском районе унесла на этой неделе жизни двоих человек. Мужчина не справился с управлением, машина съехала в кювет и загорелась. Не спасся ни водитель, ни пассажир. Таких трагичных историй в этом году - десятки. Самые резонансные события, которые потрясли область в уходящем году.

ВИКТОРИЯ ПАРФЕНОВА, КОРРЕСПОНДЕНТ:

Наверное, чаще вы видите меня в студии "Дежурной части". А теперь я хочу вам показать свою жизнь за кадром и это мое рабочее место!/ Коллеги говорят, что на этом столе и у продюсера Ирины Алексеевой - можно найти информацию обо всех происшествиях в Пскове и области. Мы стараемся выбирать только самые важные, заметные новости; корреспонденты выезжают на место - ищут очевидцев трагедий, записывают комментарии силовых структур. В общем, "Вести" выясняют подробности самых страшных преступлений.

Нас всегда необыкновенно потрясают истории, когда из-за пренебрежения родителей - гибнут дети. Младенцы. И этот год - не стал исключением. В Палкинском районе женщина на берегу реки родила здорового мальчика и... оставила его умирать под кустом. Тело малыша утром обнаружил рыбак. Не прошло двух недель - и новая трагедия! Я сама работала на месте. Признаюсь честно - с трудом. Потрясенные соседи. Старый сарай. Здесь умерла новорожденная девочка. Мама оставила её на морозе, завернув в старый халат.

ТАТЬЯНА БОРОХИНА, СТАРШИЙ ИНСПЕКТОР СУ СК РОССИИ ПО ПСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ:

Сейчас обе женщины признаны виновными в совершении преступления, предусмотренного статьей "Убийство матерью новорожденного ребенка". Жительнице Палкинского района назначено наказание в виде 2 лет 2 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении, с отсрочкой приговора до достижения её младшим ребенком 14-летнего возраста. Жительница Пскова, оставившая ребенка в сарае, приговорена к 2 годам заключения.

Приговор восемь месяцев колонии-поселения вынесен и жителю Себежского района: мужчина своего двух недельного ребенка - напоил пивом. Говорит - устал от крика и надеялся, что благодаря напитку младенец уснет. Но мальчик - так уже никогда и не открыл глаза. Ужасно, но тело родители - закопали на окраине леса. Сюда они зачем-то приносили каждый день банку с молоком. Меня поразило, как спокойно они рассказывали на съемках о произошедшем...

НАТАЛЬЯ ЛЕБЕДЕВА:

- Думали на кладбище - сначала времени не было.

- Ну, вам жалко ребеночка было?

- Конечно. Я всех жалею. Все-таки свой. Не чужой же.

Ещё одна трагедия, о которой мы рассказывали в этом году - произошла в Красногородском районе: на пожаре погибли двое детей - трех и четырех лет. Причиной пожара - стала неисправная печь. Дома - взрослых не было, они пришли слишком поздно, когда деревянная постройка уже вся была охвачена пламенем.

Беда не обошла и Новосокольнический район - там выбраться из огня не смогли трое ребятишек.

Спастись удалось родителям и одному малышу. Возгорание произошло, как установили специалисты, из-за беспрерывной работы электроприборов. После съемок я как-то разговаривала с корреспондентом, который тогда работал на месте - Ларисой Чуриковой, она тоже была потрясена этой трагедией. Всегда очень сложно на таких съемках быть журналистом. И не поддаваться эмоциям.

Трагически погибла в Псковском районе вместе с мамой шестилетняя девочка. Что произошло с их отцом? Устанавливает психолого-психиатрическая экспертиза. Он убил свою семью куском зеркала. Удары наносил в шею. На следственном эксперименте обвиняемый только развел руками: голос, он говорит, услышал. Тот и приказал ему - расправиться с родными...

ПОДОЗРЕВАЕМЫЙ:

Мне были галлюцинации за сутки: убить жену, так как она является рассадником зла, работающим на дьявола, а дочь является будущей царицей сатаны.

Год с негативной стороны нам запомнился не только смертями детей, но и несколькими изнасилованиями. Например, в июне правоохранителями был задержан мужчина, который на детской площадке, познакомился с ребятами, одного - прокатил на велосипеде, а второго - похитил. Увез в безлюдное место и там - совершил насилие. Пропавшего малыша - искали родные, местные жители, сотрудники силовых структур. Его нашли на заброшенной ферме.

Там же был задержан мучитель - неоднократно судимый ранее 39-летний мужчина.

В конце года Псковскую область показали по всем центральным каналам. Подростки - Денис и Катя - сбежали из дома в Пскове, приехали в Струги Красные, вскрыли дачу отчима девочки, который работал в силовых структурах. Здесь - ребята взяли оружие: оно хранилось в сейфе. Когда ребят нашли полицейские и родители - они расстреляли машину правоохранителей. Транслировали всё - в прямом эфире в специальной программе. Шли долгие переговоры с полицией; школьники раздумывали - сдаться или покончить с собой.

И они выбрали - уйти. Из жизни. Эта история подняла в очередной раз вопросы взаимоотношений отцов и детей, их общение в жизни, в социальных сетях. Реакция последовала на федеральном и региональном уровнях: усилить контроль за Интернетом, учителей - обязали просматривать аккаунты учеников в соцсетях. Помогут ли эти меры? Увидим уже в следующем году. А сейчас я вспомню ещё одну историю, которая долго была в центре внимания псковских СМИ. Два брата в Великих Луках заперлись в квартире, до потолка наполненной ненужным хламом. Они устроили в ней пожар, подожгли несколько машин зажигательной смесью. Позже одного из злоумышленников правоохранители смогли задержать; второй погиб - от отравления угарным газом. При разборе пожарища в квартире спасатели нашли труп матери мужчин. Соседи говорят, что очень давно не видели женщину и беспокоились за нее. Следователи предполагают, что смерть пенсионерки наступила задолго до чрезвычайного происшествия.

В этом году наш регион потрясли также множество ДТП и - авиакатастрофа. Военный вертолет МИ-8 разбился в Островском районе. В ЧП погибли три пилота и техник-инструктор. До военного аэродрома машина не дотянула всего несколько километров, совершив в лесу жесткую посадку.

И последнее. Меня часто спрашивают: «Вика, а как ты работаешь с таким материалом? На съемках - плачешь? Как ты смотришь на разбитые машины? Говоришь о погибших людях?» Скажу честно: Стараюсь смотреть отстраненно на ситуацию. Но есть материалы, которые - цепляют. Задумываешься о многом. Чего стоит человеческая жизнь?»

Этот мужчина с подельником убил пенсионерку: семью ударами ножа в грудь. Добычей злоумышленников стали золотые украшения и... четыреста рублей! Таких историй в прошедшем году - с десяток. Три молодых человека в Дедовичах расправились с восьмидесятилетним узником концлагеря. Жизнь ветерана стоила нескольких мобильных телефонов, двух бензопил и спирта. А горе-внучок из Островского района зарезал собственных бабушку и дедушку. Позже, чтобы спрятать трупы, поджег дом с телами. Причиной расправы, по его словам, стали просьбы родственников - не пить алкоголь.

Заканчивать материал вот такими плохими кадрами не хочется. Но таков был прошедший - две тысячи шестнадцатый. Високосный. Наши бабушки и дедушки говорили: високосный год - тяжелый. Я надеюсь, что две тысячи семнадцатый - будет лучше и в нашей передаче вы увидите больше материалов о том, что кто-то кого-то спас или кто-то кому-то помог в трудной жизненной ситуации. Увидимся с вами - уже после новогодних праздников.

Виктория Парфенова