Подробности Создано 03.10.2017 21:07

Телевизионная версия торжественной церемонии награждения победителей IV Всероссийского фестиваля телевизионных и радиопрограмм "Человек и Вера". Напомним, фестиваль "Человек и Вера" прошел в Пскове в конце сентября. Журналисты со всей страны собрались на Псковской земле, чтобы побороться за звание лучших в конкурсе публицистических работ. В рамках фестиваля прошли мастер-классы и круглые столы, одной из главных тем которых стали вопросы духовности современного общества и роль СМИ в формировании духовных ценностей.