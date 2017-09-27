Фильм ГТРК «Псков» «Беседы реставратора» и радиосюжет «Мастерская духа» стали лауреатами конкурса «Человек и Вера»

Подробности Создано 27.09.2017 17:20

Приз за лучшую операторскую работу получил фильм Марины Михайловой «Беседы реставратора». Над циклом передач работали три оператора: Иван Лопаев, Денис Алексеев и Владимир Шагапов. Жюри высоко оценило их талант и мастерство. По признанию самих операторов, они стремились передать самоотрешенность и кропотливость работы реставраторов.

В номинации «Лучший информационный сюжет в радиопрограмме» победила работа корреспондента «Радио России-Псков» Дины Дабришюте «Мастерская духа». Программа рассказывает про семью из псковской глубинки, которая живет рядом с почти полностью сгоревшим храмом. История о том, какое значение сыграл храм в судьбе семьи, не оставила равнодушными членов жюри фестиваля.

Анастасия Цепина