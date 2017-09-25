Вопросы соотношения религии и СМИ обсудили участники круглого стола на фестивале «Человек и Вера»

Подробности Создано 25.09.2017 12:00

Соотношение христианства и журналистики обсудили участники круглого стола в заключительный день медиафорума "Человек и вера". Гость фестиваля, пресс-секретарь Патриарха Московского и всея Руси отец Александр поделился с псковскими студентами своим суждением по поводу этой непростой темы.

По мнению священника, сейчас нормы журналистики сильно размыты. С появлением интернета и социальных сетей каждый может почувствовать себя в роли журналиста. А между тем, эта профессия подразумевает под собой не только определённые технические навыки, но и большую ответственность.

Виктория Писукова