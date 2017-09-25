312 тысяч рублей для больных детей удалось собрать во время фестиваля «Человек и вера»

Подробности Создано 25.09.2017 12:12

Триста двенадцать тысяч рублей для больных детей удалось собрать во время фестиваля «Человек и вера». Пятилетнему Лёше из Великих Лук требуются средства для продолжения курса реабилитации. У мальчика ДЦП, но благодаря лечению, он уже научился ползать, и сидеть и учится потихоньку ходить. Даше из Себежа нужна специальная коляска для прогулок, потому что самостоятельно она не может сидеть и ходить.

Стоимость около двухсот тысяч рублей. Также деньги на курсы реабилитации нужны и семье Майоровых из Псковского района. У шестилетнего Никиты - задержка развития. При этом врачи дают мальчику реальные шансы. После трёх курсов лечения в Санкт- Петербурге Никита добился очевидных успехов. Добавлю, фестиваль «Человек и вера» проходил в Пскове с 21 по 23 сентября. Он собрал журналистов со всей страны. Мы благодарим всех неравнодушных, кто откликнулся и помог больным детям.

Кирилл Радион