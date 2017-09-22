Подробности Создано 23.09.2017 00:50

В рамках фестиваля "Человек и вера" в Пскове прошли многочисленные мастер-классы и беседы с известными общественными деятелями и журналистами. В том числе с генеральным директором православного телеканала "Спас" - Борисом Корчевниковым.

Эту должность он занял в мае. На встрече с региональными журналистами он рассказал о канале и работе на нем.

А также показал рабочий вариант нового логотипа телеканала "Спас". Борис Корчевников отметил, что "Спас" - канал для всех людей, независимо от степени их веры. Ежедневно на канале проходят прямые эфиры. Спикеры, в том числе, светские люди. Многие материалы в эфире канала - работы из регионов. Борис Корчевников призвал коллег активнее сотрудничать. И поделился секретом: вскоре зрители вновь смогут увидеть его в эфире телеканала "Россия 1".

Екатерина Даввыдова