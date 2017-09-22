О своём видении России прошлой и настоящей рассказал сегодня Леонид Млечин псковским студентам

Подробности Создано 22.09.2017 14:45

Лекция известного российского журналиста и международного обозревателя состоялась в рамках фестиваля "Человек и вера". Леонид Млечин - двукратный лауреат телевизионной премии "ТЭФИ", знаком широкой аудитории, как телеведущий и автор документальных фильмов и десятков исторических книг.

На сегодняшней встрече со студентами обсуждали различные вехи отечественной истории, спорных личностей, таких как, император Николай Второй и Григорий Распутин, а также, как эти темы освещаются в современной литературе и средствах массовой информации.

Виктория Писукова