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Эксклюзивное интервью с руководителем регионального департамента ВГТРК Рифатом Сабитовым на телеканале "Россия 24"
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Создано 21.09.2017 20:26
Эксклюзивное интервью с руководителем регионального департамента ВГТРК Рифатом Сабитовым.
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Видео
Интервью. Эфир 21.09.17
Гость студии - Рифат Сабитов, руководитель регионального департамента ВГТРК, председатель жюри фестиваля "Человек и вера"
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Интервью. Эфир 21.09.17
Обращение писателя и публициста Александра Проханова к участникам фестиваля "Человек и Вера".
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