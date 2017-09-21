Участники фестиваля «Человек и Вера» познакомились с Псковом

Подробности Создано 21.09.2017 14:53

Участники фестиваля "Человек и Вера", который открывается сегодня в Пскове, познакомились с нашим городом. Среди обязательных пунктов экскурсионного маршрута самые значимые исторические объекты. Это Кремль, где гости узнали, какие способы обороны использовали псковичи, и как возник город.

Также посетили самый древний собор Пскова - Мирожский монастырь и увидели наши знаменитые фрески. Нигде в России нет такого места, где так хорошо сохранилась подлинная живопись двенадцатого века. Наш город журналистам из других регионов хотелось показать со всех сторон, в том числе и социальной. Тем более у нас есть, чем гордиться. Сотрудники Центра лечебной педагогики поделились своим уникальным опытом поддержки семей с особенностями развития, когда ребенок проходит путь от ранней помощи до трудовой занятости и сопровождаемого проживания в своей квартире.

Дина Перевозчикова