На Псковском кузнечном дворе заканчивается изготовление главных наград фестиваля «Человек и вера»

Подробности Создано 18.09.2017 11:09

Призы выполнены по эскизам Евгения Вагина кузнецами Владимиром Беженаром и Александром Вишневским. Это приз губернатора Псковской области, два Гран-при и два специальных приза в номинации "Герой нашего времени" от телерадиокомпании ГТРК "Псков". Приз, который будет вручать губернатор Псковской области, украшен кованой ветвью лавра. Специальная награда ГТРК - ангел, выполненный в сложной витражной технике.

Награды сделаны с особым тёплым чувством к профессионалам, чьи работы являются своеобразным посланием к человечеству. Призывают к любви, милосердию, сохранению культуры и духовности.

Марина Михайлова