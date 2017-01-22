Директор «ПсковЖилСервиса» Андрей Тарасов: управляющие компании неверно поняли закон о нормативах ОДН «Наша управляющая компания, - заявил Андрей Тарасов в «Шоу Вежливых Людей» на радиостанции «Маяк-Псков», - как и прежде, определяет расходы на ОДН по разнице показателей общедомовых и индивидуальных счетчиков».

Сегодня Международный День памяти жертв Холокоста Сегодня Международный День памяти жертв Холокоста, массового преследования и истребления еврейского народа нацистами. На оккупированных территориях Европы и Советского Союза были организованы лагеря смерти и гетто.

Сегодня в честь девяностолетия создания ДОСААФ памятными медалями наградили ветеранов организации Сегодня в честь девяностолетия российской общественно-государственной организации ДОСААФ в местном отделении прошла церемония награждения памятными медалями членов организации и ветеранов.

Псковское отделение ДОСААФ переживает второе рождение Организация ДОСААФ, созданная в начале прошлого века для воспитания допризывной молодёжи, сегодня переживает второе рождение. На базе псковского отделения работают несколько спортивных клубов, ведётся обучение водителей военной техники и связистов, создаются патриотические клубы.

Пушкинский фестиваль стартует третьего февраля Нашу еженедельную рубрику «Афиша» начнем с обзора театральных событий города. Уже завтра актеры драмтеатра порадуют своих маленьких зрителей музыкальной постановкой "Приключения Чиполлино". А в воскресенье на сцене Пушкинского - спектакль"Фантазии Фарятьева".

Сегодня в Пскове стартовали конкурсы педагогического мастерства «Учитель года», «Воспитатель года», и «Педагогический дебют» Сорок лучших педагогов городских школ и детских садов, отобранные по итогам заочного этапа, собрались в Псковском педагогическом лицее. Открыл конкурс глава Пскова Иван Цецерский. Он пожелал участникам удачи и выразил уверенность в профессионализме и мастерстве всех соперников.

Сегодня в Новосокольниках прошел торжественный митинг в честь освобождения города от фашистов Митинг, посвящённой семьдесят третьей годовщине освобождения от немецко-фашистских захватчиков состоялся сегодня в Новосокольниках.

В нём приняли участие областные и местные власти, ветераны и жители райцентра. Среди почётных гостей - Владимир Гордияш, сын участника ожесточенных боев за освобождение города.

Алгоритм покупки полисов ОСАГО через Интернет обсудим сегодня на "Радио России-Псков" в 18.10 С 1 января водители могут заказать через интернет электронный полис ОСАГО. Все страховые компании Псковской области обязаны обеспечить эту возможность.