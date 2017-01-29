Продукция палкинских предприятий сегодня востребована не только в России, но и за рубежом. В этом сегодня убедился глава региона во время рабочей поездки. Правда, по-прежнему, актуальной остаётся кадровая проблема.
Множество вопросов вызвала деятельность благотворительного фонда "Солидарность", который в интернете собирает деньги для нескольких домов-интернатов нашего региона. В частности, почему директора соцучреждений о подобных сборах не знают? И как получилось, что в команде благотворителей есть американская актриса?
Что такое «Коляда-театр»? В чём секреты мастерства и трудно ли быть знаменитым? Вопросов к человеку, создавшему театр, который только что покорил Москву, много…
При Псковском региональном отделении РСПП появится экспертная группа, которая будет давать оценку областным законам. Об этом сегодня заявил руководитель отделения, депутат Государственной Думы Александр Козловский. Члены РСПП будут оценивать те законопроекты, которые затрагивают интересы бизнеса в нашей области.
Гостем студии станет председатель псковского отделения Русского географического общества, заведующий кафедрой географии ПсковГУ, кандидат географических наук Александр Слинчак.
Сегодня первый день февраля. Какие изменения ждут россиян с этого месяца? Про спецкарты для болельщиков, выросшие пенсии неработающих пенсионеров, нововведения в оформлении загранпаспорта и многое другое говорим сегодня в передаче «Постфактум».
Правительство выделило пятьсот десять миллионов рублей на строительство путепровода в Великих Луках. Он призван решить главную транспортную проблему города - соединить две части города, разделенные железной дорогой. Через него будет организовано двухполосное движение транспорта по два ряда в каждую сторону, а также беспрепятственное движение пешеходов.
Более десяти миллионов рублей в местный и федеральный бюджет поступило в прошлом году благодаря контролю за землями сельхозназначения области, которым занимается отдел земельного надзора Управления Россельхознадзора по Тверской и Псковской областям. Об этом сообщили сегодня на итоговом совещании в ведомстве.
Пенсионный фонд проиндексирует страховые пенсии и ежемесячные выплаты на фактический уровень инфляции за прошлый год - чуть более пяти процентов. Страховые пенсии по старости, по инвалидности, по потере кормильца - увеличатся только для неработающих пенсионеров и в среднем составят около тринадцати тысяч рублей.
Непроходимую свалку из сучьев и хвороста вместо березового леса увидели инспекторы Россельхознадзора в ходе рейда по проверке земель сельхозназначения. Жители деревень на границе Палкинского и Псковского районов пожаловались в ведомство на незаконную вырубку.
Множество вопросов вызвала деятельность благотворительного фонда "Солидарность", который в Интернете собирает деньги для нескольких домов-интернатов нашего региона. В частности, почему директора соцучреждений о подобных сборах - не знают? И как получилось, что помогать псковичам призывает американская актриса Аманда Байнс: правда на сайте фонда она превратилась в маркетолога - Елену Кожевникову.
В этом году мы продолжаем нашу рубрику "Хочу домой", и наша съемочная группа отправилась в гости к Игорю. Ему уже четырнадцать лет, и он очень хочет найти семью. В отличие от других детей не боится домашней работы, напротив всегда готов помочь по хозяйству. И даже мечтает стать поваром.
Подробности трагедии в Дновском районе: в огне погиб ребенок, ещё один с серьезными ожогами доставлен в больницу Санкт-Петербурга.
Покажем кадры следственного эксперимента из Бежаниц: мужчина убил знакомую. Мотивы преступления - он расскажет сам.
Пропускают ли спецмашины? Эксперимент нашей съемочной группы.
Эти псковские кадры Вы увидите в новом фильме Тимура Бекмамбетова "Ёлки-5", а также в клипе группы "Ленинград" - "Начинаем отмечать". Снимали их в конце ноября наши коллеги - Виталий Михайлов и Иван Лопаев. Участниками съёмок стали студенты Псковского Госуниверситета. Огромное им спасибо за праздничную атмосферу на экране! И продолжаем отмечать!Подробнее...
Русфонд и ГТРК «Псков» продолжают сбор средств для семьи Димы Нагаткина. О тринадцатилетнем мальчике, у которого сахарный диабет, мы рассказывали на прошлой неделе. Однако за это время собрать необходимую сумму не удалось. Она нужна на дорогостоящие расходники для инсулиновой помпы, которой пользуется ребёнок.Подробнее...
В этом году мы продолжаем нашу рубрику "Хочу домой", и наша съемочная группа отправилась в гости к Игорю. Ему уже четырнадцать лет, и он очень хочет найти семью. В отличие от других детей не боится домашней работы, напротив всегда готов помочь по хозяйству. И даже мечтает стать поваром.Подробнее...
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Об искусстве приготовления еды и секретах, которые помогут сделать своё блюдо ещё вкуснее, говорим с членом национальной гильдии шеф-поваров и руководителем 1-й кулинарной мастерской «Хлебосол» в Пскове Николаем Михайловым.
Горячие споры в соцсетях вызвало появление на отреставрированном «Доме Бабинина» (Конный переулок, 7А) таблички «Памятник архитектуры». Одни считают, что здание таковым уже не является, поскольку при реконструкции его полностью снесли. Другие, напротив, рады, что бывшие развалины привели в порядок, пусть и пожертвовав аутентичностью. Две точки зрения столкнутся в Шоу вежливых людей. Гости студии: реставратор Игорь Лагунин и блогер Константин Калиниченко.