Губернатор Псковской области Андрей Турчак поздравляет псковичей с Новым 2017 годом! Поздравляю вас с наступающим Новым годом и Рождеством Христовым! По традиции мы проводим новогодние праздники с самыми дорогими и близкими людьми, находим нужные добрые слова для наших родителей и детей. Пусть их поддержка помогает нам преодолевать любые трудности и смело идти вперед.

Псков и псковичи попали в клип к главному саундтреку к «Елкам 5» В псковский кинопрокат вышел фильм «Ёлки 5» Тимура Бекмамбетова. Трогательная новогодняя история из семи киноновелл, объединенных одной общей связующей нитью. Связь эта затронула и наш город. Псков, что называется, «засветился» в финальных титрах и клипе к главному саундтреку к «Елкам 5». Это видео на песню «Начинаем отмечать» группы Ленинград.

Праздничное новогоднее обращение главы города Ивана Цецерского Дорогие псковичи, гости нашего города! Новый год, это время ярких особых впечатлений, мы в ожидании чуда, мы, как дети хотим, чтобы все наши заветные желания исполнились. Мы ставим перед собой цели и надеемся, что все они будут достигнуты. Мы стоим на пороге 2017 года, но всегда подводим итоги году уходящему. Он был для нас конструктивным и результативным.

Обсуждаем уходящий год и строим планы на 2017-й в ШОУ ВЕЖЛИВЫХ ЛЮДЕЙ на Радио «Маяк-Псков» в пятницу, 30 декабря с 16:05 Вот и подходит к концу 2016 год! Нам он запомнился новой студией, веселыми и нетривиальными гостями и бодрыми голосами ведущих. А чем Вам запомнится уходящий год? Обсуждаем и строим планы на 2017-й в ШОУ ВЕЖЛИВЫХ ЛЮДЕЙ на Радио «Маяк-Псков» в пятницу, 30 декабря с 16:05. Звоните и пишите, поздравляйте друзей и близких с Новым годом и рассказывайте, что вы обещаете сделать в следующем году! Автора лучшего новогоднего «обещания» получит приз от нашей радиостанции. Кроме того мы подведем итоги акции Новогоднийутренникнамаяке, а также разыграем призы среди наших радиослушателей. Телефон прямого эфира 66-27-47.



Владельцев псковских магазинов начали штрафовать за продажу спиртосодержащих непищевых жидкостей Штраф за продажу спиртосодержащих непищевых жидкостей крепостью двадцать пять и более процентов получили несколько владельцев магазинов в Пскове. Временный запрет на продажу подобной продукции был введён по всей России в связи с массовыми отравлениями в Иркутске.

Пенсионеры, которым пенсия приходит через почтовые отделения, получат её в обычном режиме Пенсия на банковские карты пенсионеров Пскова и Псковского района поступит уже сегодня. Что касается остальных районов области - досрочных выплат не будет.

Таможенники напоминают псковичам о правилах пересечения границы в новогодние праздники Таможенники напоминают псковичам о правилах пересечения границы в новогодние праздники. Именно в эти дни ожидается большой наплыв туристов, поэтому тем, кто собирается выезжать за рубеж, рекомендуют заранее ознакомиться с таможенными правилами.

Мюзикл для всей семьи: на сцене Псковского драмтеатра премьера новогоднего спектакля «Золушка» Новогодние праздники – горячая пора для артистов Пушкинского драмтеатра. На повестке дня ёлки, и на квалифицированных Дедов Морозов и Снегурочек – высокий спрос. А на большой сцене в эти дни проходит премьера детского новогоднего спектакля Золушка. Казалось бы – всего лишь детское представление.

Жители одного из домов по улице Коммунальной в Пскове превратили все лестничные площадки в праздничные декорации Создать новогоднее настроение не только дома, но и в подъезде решили жители одного из домов по улице Коммунальной в Пскове. И превратили все лестничные площадки в праздничные декорации с наряженными ёлками, сказочными животными и подарками. Стены, окна и лестничные перила украшали всем подъездом на радость не только себе, но и всем гостям дома.

Что год грядущий нам готовит, как встретить огненного петуха? До Нового года чуть больше полутора суток. Самое время определиться с подарком. Для тех, у кого от обилия выбора на праздничных прилавках глаза разбегаются, или просто не хватает фантазии, есть беспроигрышный подарочный вариант, проверенный годами - символ грядущего года, будь то статуэтка, брелок, или мягкая игрушка. На этот раз в виде петуха. Именно он станет хозяином 2017-го.