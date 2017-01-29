Сегодня в Пскове в ТРК "Акваполис" прошла всероссийская акция ВГТРК "Я-Россия". Псковичи с энтузиазмом откликнулись на призыв стать частью грандиозного фотопортрета нашей страны.
Памятные мероприятия прошли сегодня в Гдове в честь дня освобождения от немецкой оккупации, которая длилась два с половиной года. В сорок четвёртом при отступлении фашисты разрушили и сожгли в Гдове около шестисот зданий. Город пришлось восстанавливать из пепла.
В Псковском драматическом театре спектаклем «Пиковая дама» по пьесе Николая Коляды начался сегодня двадцать четвёртый Всероссийский Пушкинский фестиваль.
В понедельник, 6 января, в прямом эфире передачи «Стартовая площадка» состоится встреча с членом Совета Федерации от Псковской области Еленой Бибиковой.
Владимира Путина надеется увидеть в Пскове на церемонии открытия Ганзы-2019 почётный член Международного Ганзейского Союза Нового времени Манфред Шюркамп. Об этом он рассказал сегодня на пресс-конференции, пояснив, что такие масштабные мероприятия подразумевают присутствие президентов, королевских семей, бургомистров или федеральных чиновников.
Завтра Псков примет участие в проекте «Я-Россия». В «Акваполисе» с полудня до шести вечера будет работать фотостудия. Специальное жюри выберет самые выразительные лица псковичей, которые попадут на эфирные заставки телеканала "Россия 1". Участников акции ждут подарки и развлекательная программа.
Об этом рассказал сегодня на итоговой коллегии прокурор региона Сергей Белов. А также отметил наиболее значимые показатели прошлого года. Так в области было выявлено более тридцати тысяч нарушений федерального законодательства, к ответственности привлекли две с половиной тысячи виновных лиц.
Муниципальные театры получат федеральную поддержку. Госдума сейчас работает над проектами в области культуры, которые инициировала "Единая Россия". Об этом депутат Александр Козловский рассказал на встрече с коллективом Великолукского драмтеатра во время региональной недели. Уже принята программа, которая финансово поддержит театры малых городов.
Первый заместитель губернатора Псковской области Вера Емельянова встретилась с почётным членом Международного Ганзейского Союза Манфредом Шюркампом. Ганзейские дни в Пскове пройдут в две тысячи девятнадцатом. Готовность города к проведению мероприятий международная комиссия проверит за год до них.
Сегодня в Пскове откроется Всероссийский Пушкинский театральный фестиваль. В этом году он включен в дайджест лучших событий февраля по версии Национального календаря событий.
Срочное открытие банковского расчетного счета.
Российское законодательство говорит, что срочное открытие расчетного счета является решением добровольным. Допускается проведение торговых расчетов за наличные средства, но в такой ситуации имеются определенные ограничения максимальной суммы. В результате почти все предприятия предпочитают открыть собственный счет, чтобы увеличить оборот, случайно не нарушить закон и не оказаться в затруднительной ситуации.
Чердаки и подвалы многоквартирных домов исключат из общедомовой площади при расчёте нормативов. Сообщил исполняющий обязанности председателя регионального Комитета по делам строительства и ЖКХ Андрей Агапов.
Подробности трагедии в Дновском районе: в огне погиб ребенок, ещё один с серьезными ожогами доставлен в больницу Санкт-Петербурга.
Покажем кадры следственного эксперимента из Бежаниц: мужчина убил знакомую. Мотивы преступления - он расскажет сам.
Пропускают ли спецмашины? Эксперимент нашей съемочной группы.
Эти псковские кадры Вы увидите в новом фильме Тимура Бекмамбетова "Ёлки-5", а также в клипе группы "Ленинград" - "Начинаем отмечать". Снимали их в конце ноября наши коллеги - Виталий Михайлов и Иван Лопаев. Участниками съёмок стали студенты Псковского Госуниверситета. Огромное им спасибо за праздничную атмосферу на экране! И продолжаем отмечать!Подробнее...
Русфонд и ГТРК «Псков» продолжают сбор средств для семьи Димы Нагаткина. О тринадцатилетнем мальчике, у которого сахарный диабет, мы рассказывали на прошлой неделе. Однако за это время собрать необходимую сумму не удалось. Она нужна на дорогостоящие расходники для инсулиновой помпы, которой пользуется ребёнок.Подробнее...
В этом году мы продолжаем нашу рубрику "Хочу домой", и наша съемочная группа отправилась в гости к Игорю. Ему уже четырнадцать лет, и он очень хочет найти семью. В отличие от других детей не боится домашней работы, напротив всегда готов помочь по хозяйству. И даже мечтает стать поваром.Подробнее...
|
00:00
|
00:00
Об искусстве приготовления еды и секретах, которые помогут сделать своё блюдо ещё вкуснее, говорим с членом национальной гильдии шеф-поваров и руководителем 1-й кулинарной мастерской «Хлебосол» в Пскове Николаем Михайловым.
Горячие споры в соцсетях вызвало появление на отреставрированном «Доме Бабинина» (Конный переулок, 7А) таблички «Памятник архитектуры». Одни считают, что здание таковым уже не является, поскольку при реконструкции его полностью снесли. Другие, напротив, рады, что бывшие развалины привели в порядок, пусть и пожертвовав аутентичностью. Две точки зрения столкнутся в Шоу вежливых людей. Гости студии: реставратор Игорь Лагунин и блогер Константин Калиниченко.