В городских автобусах Пскова подорожает проезд Стоимость проезда в городских автобусах в Пскове повысится на три рубля. Кроме того, с первого января на пятьдесят рублей подорожал и льготный проездной билет. А со следующего месяца изменится и стоимость проездных для всех категорий граждан, сразу на сто рублей.

Сегодня областные парламентарии соберутся на первую в этом году сессию Сегодня областные парламентарии соберутся на первую в этом году сессию. В повестке дня два десятка вопросов. Среди них: газификация и налоговые льготы. Также будут внесены изменения в некоторые региональные законы.

В режиме «онлайн»: владельцы кассовых аппаратов в Псковской области переходят на новую, «умную» технику Более трехсот новых онлайн касс уже зарегистрировано в Псковской области. Напомню, до первого июля все владельцы контрольно-кассовой техники должны зарегистрировать новые кассы. Главное отличие которых - все данные о расчетах в онлайн режиме поступают по электронной почте в Федеральную Налоговую службу.

Искусственный снежный покров создают на базе «Юность» в преддверии Всероссийских соревнований по биатлону Скачки температуры не помешают провести Всероссийские соревнования по биатлону на базе «Юность». Здесь, буквально, днём и ночью работают три снеговые пушки. Работы в основном проводятся после захода солнца, когда температура воздуха опускается ниже минус восьми градусов, именно в этих условиях лучше всего проводить оснежение.

Чем живет деревня Устье, жемчужина русской истории и место боевой славы Пскова Деревня Устье Псковского района – жемчужина русской истории и место боевой славы Пскова. Здесь согласно летописи останавливалась наследница византийского престола София Палеолог, а 400 лет назад псковичи разбили шведов. В советское время Устье и деревня Щиглицы были известны рыбацким промыслом.

Сегодня в прокат выходит первый отечественный фильм про пришельцев - «Притяжение» Федора Бондарчука Сегодня на большие экраны выходит фильм Федора Бондарчука «Притяжение». Это первый отечественный фильм про пришельцев со спецэффектами голливудского размаха. История любви разворачивается в условиях вторжения инопланетян, на окраине Москвы, в районе Чертаново. В "Притяжении" блестящий актёрский состав - Олег Меньшиков, Сергей Гармаш, Людмила Максакова.

Жители Пскова возмущены новыми квитанциями на оплату коммунальных услуг С января в платёжках появились графы с начислением платы за общедомовые нужды. Суммы, обозначенные в квитанциях, мягко говоря, повергли в шок.

В ПсковГУ торжества по случаю Дня студента завершились праздничным концертом и ковшом «медовухи» из рук ректора Сегодня у православных День памяти святой мученицы Татьяны. Её называют небесной покровительницей всех студентов. Именно в этот день в тысяча семьсот пятьдесят пятом году был учреждён Московский университет. С тех пор двадцать пятое января считается праздником студенчества.

Сегодня известный общественник Иван Васильев решил выйти из партии «Справедливая Россия» Заявление о выходе Иван Васильев уже направил в региональное отделение. По заявлению общественника, он не согласен с линией партии, которую проводит нынешнее местное руководство во главе с Олегом Брячаком.