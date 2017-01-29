Памятные мероприятия прошли в честь освобождения Гдова от немецкой оккупации Памятные мероприятия прошли сегодня в Гдове в честь дня освобождения от немецкой оккупации, которая длилась два с половиной года. В сорок четвёртом при отступлении фашисты разрушили и сожгли в Гдове около шестисот зданий. Город пришлось восстанавливать из пепла.

Планируется, что на Ганзейские дни в Псков приедут участники из шестнадцати стран Владимира Путина надеется увидеть в Пскове на церемонии открытия Ганзы-2019 почётный член Международного Ганзейского Союза Нового времени Манфред Шюркамп. Об этом он рассказал сегодня на пресс-конференции, пояснив, что такие масштабные мероприятия подразумевают присутствие президентов, королевских семей, бургомистров или федеральных чиновников.

Стань частью грандиозного портрета нашей страны: завтра в Пскове пройдет акция ВГТРК «Я – Россия» Завтра Псков примет участие в проекте «Я-Россия». В «Акваполисе» с полудня до шести вечера будет работать фотостудия. Специальное жюри выберет самые выразительные лица псковичей, которые попадут на эфирные заставки телеканала "Россия 1". Участников акции ждут подарки и развлекательная программа.

Особое внимание формированию платы за ЖКУ и капитальный ремонт уделит в этом году прокуратура Псковской области Об этом рассказал сегодня на итоговой коллегии прокурор региона Сергей Белов. А также отметил наиболее значимые показатели прошлого года. Так в области было выявлено более тридцати тысяч нарушений федерального законодательства, к ответственности привлекли две с половиной тысячи виновных лиц.

Пять с половиной миллионов рублей получит Великолукский драмтеатр в рамках федеральной программы поддержки театров малых городов Муниципальные театры получат федеральную поддержку. Госдума сейчас работает над проектами в области культуры, которые инициировала "Единая Россия". Об этом депутат Александр Козловский рассказал на встрече с коллективом Великолукского драмтеатра во время региональной недели. Уже принята программа, которая финансово поддержит театры малых городов.

Вера Емельянова: «В преддверии Ганзейских дней инфраструктура Пскова активно развивается» Первый заместитель губернатора Псковской области Вера Емельянова встретилась с почётным членом Международного Ганзейского Союза Манфредом Шюркампом. Ганзейские дни в Пскове пройдут в две тысячи девятнадцатом. Готовность города к проведению мероприятий международная комиссия проверит за год до них.

Преимущества при срочном открытии банковского расчетного счета Срочное открытие банковского расчетного счета.

Российское законодательство говорит, что срочное открытие расчетного счета является решением добровольным. Допускается проведение торговых расчетов за наличные средства, но в такой ситуации имеются определенные ограничения максимальной суммы. В результате почти все предприятия предпочитают открыть собственный счет, чтобы увеличить оборот, случайно не нарушить закон и не оказаться в затруднительной ситуации.

Суммы оплаты за ОДН уменьшатся, минимум, в два раза: чиновники вводят новую систему расчетов Чердаки и подвалы многоквартирных домов исключат из общедомовой площади при расчёте нормативов. Сообщил исполняющий обязанности председателя регионального Комитета по делам строительства и ЖКХ Андрей Агапов.