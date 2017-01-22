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Вести 16:9
Вести-Псков
Главные новости региона
Вести.Дежурная часть.Псков
Еженедельная правовая программа. Смотрите 22 января: Разбойное нападение в деревне Цапелька: из отделения почты России похищено около полумиллиона рублей. Коллекторы - перегибают палку. Куда обращаться? Восемнадцатилетие создания конвойного подразделения: кто помогает сотрудникам нести службу и как оборудован спецвагон?
Зеркало
Гость программы, Василий Лановой о том, что такое быть актером и чем российский кинематограф отличается от советского.
Открытый университет
Факультет вычислительной техники и электроэнергетики.
Стартовая площадка
О том, как разобраться в себе, об иллюзиях и стереотипах, психологических ловушках и путях выхода из сложных жизненных ситуаций говорим на "Радио Россия-Псков" с семейным психологом Румиёй Калининой.
События недели
Итоговый информационный выпуск об основных событиях недели
Шоу вежливых людей
О безопасности дорожного движения в Пскове и тех, кто за ней следит. В гостях — начальник отдела ГИБДД полиции УМВД России по г. Пскову Владимир Папорт.

Какие проблемы поднимали на первой в этом году сессии Псковского областного собрания расскажем сегодня на «Радио России-Псков» в 18.10

Какие проблемы поднимали на первой в этом году сессии Псковского областного собрания расскажем сегодня на «Радио России-Псков» в 18.10Сегодня первая сессия Псковского областного собрания в этом году. На повестке дня десятки вопросов.

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В городских автобусах Пскова подорожает проезд

В городских автобусах Пскова подорожает проездСтоимость проезда в городских автобусах в Пскове повысится на три рубля. Кроме того, с первого января на пятьдесят рублей подорожал и льготный проездной билет. А со следующего месяца изменится и стоимость проездных для всех категорий граждан, сразу на сто рублей.

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О симфонии № 40 В.А. Моцарта говорим сегодня на «Радио России-Псков» в 13.30

О симфонии № 40 В.А. Моцарта говорим сегодня на «Радио России-Псков» в 13.3027 января, 261 год назад, родился, пожалуй, самый известный композитор всех времён и народов - Вольфганг Амадей Моцарт.

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Сегодня областные парламентарии соберутся на первую в этом году сессию

Сегодня областные парламентарии соберутся на первую в этом году сессиюСегодня областные парламентарии соберутся на первую в этом году сессию. В повестке дня два десятка вопросов. Среди них: газификация и налоговые льготы. Также будут внесены изменения в некоторые региональные законы.

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В режиме «онлайн»: владельцы кассовых аппаратов в Псковской области переходят на новую, «умную» технику

В режиме «онлайн»: владельцы кассовых аппаратов в Псковской области переходят на новую, «умную» техникуБолее трехсот новых онлайн касс уже зарегистрировано в Псковской области. Напомню, до первого июля все владельцы контрольно-кассовой техники должны зарегистрировать новые кассы. Главное отличие которых - все данные о расчетах в онлайн режиме поступают по электронной почте в Федеральную Налоговую службу.

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Искусственный снежный покров создают на базе «Юность» в преддверии Всероссийских соревнований по биатлону

Искусственный снежный покров создают на базе «Юность» в преддверии Всероссийских соревнований по биатлонуСкачки температуры не помешают провести Всероссийские соревнования по биатлону на базе «Юность». Здесь, буквально, днём и ночью работают три снеговые пушки. Работы в основном проводятся после захода солнца, когда температура воздуха опускается ниже минус восьми градусов, именно в этих условиях лучше всего проводить оснежение.

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Чем живет деревня Устье, жемчужина русской истории и место боевой славы Пскова

Чем живет деревня Устье, жемчужина русской истории и место боевой славы ПсковаДеревня Устье Псковского района – жемчужина русской истории и место боевой славы Пскова. Здесь согласно летописи останавливалась наследница византийского престола София Палеолог, а 400 лет назад псковичи разбили шведов. В советское время Устье и деревня Щиглицы были известны рыбацким промыслом.

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Сегодня в прокат выходит первый отечественный фильм про пришельцев - «Притяжение» Федора Бондарчука

Сегодня в прокат выходит первый отечественный фильм про пришельцев - «Притяжение» Федора БондарчукаСегодня на большие экраны выходит фильм Федора Бондарчука «Притяжение». Это первый отечественный фильм про пришельцев со спецэффектами голливудского размаха. История любви разворачивается в условиях вторжения инопланетян, на окраине Москвы, в районе Чертаново. В "Притяжении" блестящий актёрский состав - Олег Меньшиков, Сергей Гармаш, Людмила Максакова.

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Жители Пскова возмущены новыми квитанциями на оплату коммунальных услуг

Жители Пскова возмущены новыми квитанциями на оплату коммунальных услугС января в платёжках появились графы с начислением платы за общедомовые нужды. Суммы, обозначенные в квитанциях, мягко говоря, повергли в шок.

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В ПсковГУ торжества по случаю Дня студента завершились праздничным концертом и ковшом «медовухи» из рук ректора

В ПсковГУ торжества по случаю Дня студента завершились праздничным концертом и ковшом «медовухи» из рук ректораСегодня у православных День памяти святой мученицы Татьяны. Её называют небесной покровительницей всех студентов. Именно в этот день в тысяча семьсот пятьдесят пятом году был учреждён Московский университет. С тех пор двадцать пятое января считается праздником студенчества.

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Сегодня известный общественник Иван Васильев решил выйти из партии «Справедливая Россия»

Сегодня известный общественник Иван Васильев решил выйти из партии «Справедливая Россия»Заявление о выходе Иван Васильев уже направил в региональное отделение. По заявлению общественника, он не согласен с линией партии, которую проводит нынешнее местное руководство во главе с Олегом Брячаком.

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Не догнали нарушителя намеренно: подробности погони за превысившим скорость водителем «Лада Гранты» из уст начальника псковской ГИБДД

Не догнали нарушителя намеренно: подробности погони за превысившим скорость водителем «Лада Гранты» из уст начальника псковской ГИБДДПодробности погони за злостным нарушителем скоростного режима рассказал в «Шоу Вежливых Людей» на радиостанции «Маяк-Псков» начальник отдела ГИБДД полиции УМВД России по Пскову Владимир Папорт.

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Дежурная часть. Эфир 22.01.17

Дежурная часть. Эфир 22.01.17Разбойное нападение в деревне Цапелька: из отделения почты России похищено около полумиллиона рублей.
Коллекторы - перегибают палку. Куда обращаться?
Восемнадцатилетие создания конвойного подразделения: кто помогает сотрудникам нести службу и как оборудован спецвагон?
 

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Наш новогодний ролик, который попал в титры «Ёлок-5»

Наш новогодний ролик, который попал в титры «Ёлок-5»Эти псковские кадры Вы увидите в новом фильме Тимура Бекмамбетова "Ёлки-5", а также в клипе группы "Ленинград" - "Начинаем отмечать". Снимали их в конце ноября наши коллеги - Виталий Михайлов и Иван Лопаев. Участниками съёмок стали студенты Псковского Госуниверситета. Огромное им спасибо за праздничную атмосферу на экране! И продолжаем отмечать!

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Русфонд и ГТРК «Псков» продолжают сбор средств для семьи Димы Нагаткина

Русфонд и ГТРК «Псков» продолжают сбор средств для семьи Димы НагаткинаРусфонд и ГТРК «Псков» продолжают сбор средств для семьи Димы Нагаткина. О тринадцатилетнем мальчике, у которого сахарный диабет, мы рассказывали на прошлой неделе. Однако за это время собрать необходимую сумму не удалось. Она нужна на дорогостоящие расходники для инсулиновой помпы, которой пользуется ребёнок.

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Двухлетний Вадим ищет родителей

Двухлетний Вадим ищет родителейДвухлетний Вадим - новый герой нашей постоянной рубрики «Хочу домой». Несмотря на свой маленький возраст мальчик уже немало пережил. В детском доме он оказался сразу после рождения. Но надолго там не задержался. По состоянию здоровья чаще бывал в больнице. Малыш очень внимательный и спокойный.

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Стартовая площадка. Эфир 26.01.17

Великолепный тенор с большим диапазоном, пылкий темперамент, глубокая интерпретация и благородство тембра - так отзываются о нашем сегодняшнем госте! Это художественный руководитель Ансамбля русской музыки "Псков", заслуженный артист России Александр Либ.

 
Шоу вежливых людей. Выпуск 24.01.17

О безопасности дорожного движения в Пскове и тех, кто за ней следит, говорим сегодня. В гостях — начальник отдела ГИБДД полиции УМВД России по г. Пскову Владимир Папорт.

 