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Вести 16:9
Вести-Псков
Главные новости региона
Вести.Дежурная часть.Псков
Еженедельная правовая программа. Смотрите 29 января: Подробности трагедии в Дновском районе: в огне погиб ребенок, ещё один с серьезными ожогами доставлен в больницу Санкт-Петербурга. Покажем кадры следственного эксперимента из Бежаниц: мужчина убил знакомую. Мотивы преступления - он расскажет сам. Пропускают ли спецмашины? Эксперимент нашей съемочной группы.
Дорогами войны
Судьба Костромской дивизии на Псковщине, июль 1941 год. В программе Бориса Шерстнева в субботу 28 января на телеканале "Россия 1"
Бастион
Школа экстремальной журналистики "Бастион". Личный опыт и практические рекомендации в Программе "Бастион" на канале "Россия 1" в субботу 28 января в 9:00
Шоу вежливых людей
Невиданные суммы за общедомовые нужды стали самым резонансным событием недели. Проливаем свет на особенности расчета стоимости общедомовых нужд. У нас в гостях: председатель Общественного совета при Госкомитете области по делам строительства и ЖКХ Алексей Кириллов и директор управляющей компании «ПсковЖилСервис» Андрей Тарасов.
Стартовая площадка
27 января, 73 года назад была окончательно снята блокада Ленинграда. 872 дня город находился в осаде, а его жители терпели поистине нечеловеческие муки. О тех страшных днях и о том, чего стоило освобождение блокадного города, вспоминаем с нашим гостем — руководителем регионального отделения Всероссийского общественного движения «Волонтёры Победы» Екатериной Родиной.
События недели
Итоговый информационный выпуск об основных событиях недели

Директор «ПсковЖилСервиса» Андрей Тарасов: управляющие компании неверно поняли закон о нормативах ОДН

Директор «ПсковЖилСервиса» Андрей Тарасов: управляющие компании неверно поняли закон о нормативах ОДН«Наша управляющая компания, - заявил Андрей Тарасов в «Шоу Вежливых Людей» на радиостанции «Маяк-Псков», - как и прежде, определяет расходы на ОДН по разнице показателей общедомовых и индивидуальных счетчиков».

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Платить меньше по нормативам ОДН в феврале будем только за воду, а за электричество придется платить так же, как в январе

Платить меньше по нормативам ОДН в феврале будем только за воду, а за электричество придется платить так же, как в январеОб этом в прямом эфире «Шоу Вежливых Людей» на радиостанции «Маяк-Псков» заявил председатель Общественного совета при Госкомитете области по делам строительства и ЖКХ Алексей Кириллов.

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Сегодня Международный День памяти жертв Холокоста

Сегодня Международный День памяти жертв ХолокостаСегодня Международный День памяти жертв Холокоста, массового преследования и истребления еврейского народа нацистами. На оккупированных территориях Европы и Советского Союза были организованы лагеря смерти и гетто.

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Сегодня в честь девяностолетия создания ДОСААФ памятными медалями наградили ветеранов организации

Сегодня в честь девяностолетия создания ДОСААФ памятными медалями наградили ветеранов организацииСегодня в честь девяностолетия российской общественно-государственной организации ДОСААФ в местном отделении прошла церемония награждения памятными медалями членов организации и ветеранов.

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Псковское отделение ДОСААФ переживает второе рождение

Псковское отделение ДОСААФ переживает второе рождениеОрганизация ДОСААФ, созданная в начале прошлого века для воспитания допризывной молодёжи, сегодня переживает второе рождение. На базе псковского отделения работают несколько спортивных клубов, ведётся обучение водителей военной техники и связистов, создаются патриотические клубы.

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Пушкинский фестиваль стартует третьего февраля

Пушкинский фестиваль стартует третьего февраляНашу еженедельную рубрику «Афиша» начнем с обзора театральных событий города. Уже завтра актеры драмтеатра порадуют своих маленьких зрителей музыкальной постановкой "Приключения Чиполлино". А в воскресенье на сцене Пушкинского - спектакль"Фантазии Фарятьева".

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Сегодня в Пскове стартовали конкурсы педагогического мастерства «Учитель года», «Воспитатель года», и «Педагогический дебют»

Сегодня в Пскове стартовали конкурсы педагогического мастерства «Учитель года», «Воспитатель года», и «Педагогический дебют»Сорок лучших педагогов городских школ и детских садов, отобранные по итогам заочного этапа, собрались в Псковском педагогическом лицее. Открыл конкурс глава Пскова Иван Цецерский. Он пожелал участникам удачи и выразил уверенность в профессионализме и мастерстве всех соперников.

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Сегодня в Новосокольниках прошел торжественный митинг в честь освобождения города от фашистов

Сегодня в Новосокольниках прошел торжественный митинг в честь освобождения города от фашистовМитинг, посвящённой семьдесят третьей годовщине освобождения от немецко-фашистских захватчиков состоялся сегодня в Новосокольниках.
В нём приняли участие областные и местные власти, ветераны и жители райцентра. Среди почётных гостей - Владимир Гордияш, сын участника ожесточенных боев за освобождение города.

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Алгоритм покупки полисов ОСАГО через Интернет обсудим сегодня на "Радио России-Псков" в 18.10

Алгоритм покупки полисов ОСАГО через Интернет обсудим сегодня на С 1 января водители могут заказать через интернет электронный полис ОСАГО. Все страховые компании Псковской области обязаны обеспечить эту возможность.

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В музее-квартире Юрия Спегальского открылась экспозиция, посвященная блокаде Ленинграда

В музее-квартире Юрия Спегальского открылась экспозиция, посвященная блокаде ЛенинградаВ мемориальном музее-квартире Юрия Спегальского открылась экспозиция «Юрий Спегальский и Ольга Аршакуни: блокадные страницы».

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Сегодня в Пскове пройдёт акция «Хлеб той зимы», посвящённая Дню снятия блокады Ленинграда

Сегодня в Пскове пройдёт акция «Хлеб той зимы», посвящённая Дню снятия блокады ЛенинградаСегодня в Пскове пройдёт акция «Хлеб той зимы», посвящённая 73-й годовщине полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады.

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Свидетель страшных событий блокады Ленинграда поделился воспоминаниями

Свидетель страшных событий блокады Ленинграда поделился воспоминаниями Сегодня годовщина снятия блокады Ленинграда. Она длилась без малого девятьсот дней. За это время в городе умерло около полутора миллионов человек: кто от бомбёжек и холода, а кто от невыносимого голода.

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Дежурная часть. Эфир 22.01.17

Дежурная часть. Эфир 22.01.17Разбойное нападение в деревне Цапелька: из отделения почты России похищено около полумиллиона рублей.
Коллекторы - перегибают палку. Куда обращаться?
Восемнадцатилетие создания конвойного подразделения: кто помогает сотрудникам нести службу и как оборудован спецвагон?
 

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Наш новогодний ролик, который попал в титры «Ёлок-5»

Наш новогодний ролик, который попал в титры «Ёлок-5»Эти псковские кадры Вы увидите в новом фильме Тимура Бекмамбетова "Ёлки-5", а также в клипе группы "Ленинград" - "Начинаем отмечать". Снимали их в конце ноября наши коллеги - Виталий Михайлов и Иван Лопаев. Участниками съёмок стали студенты Псковского Госуниверситета. Огромное им спасибо за праздничную атмосферу на экране! И продолжаем отмечать!

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Русфонд и ГТРК «Псков» продолжают сбор средств для семьи Димы Нагаткина

Русфонд и ГТРК «Псков» продолжают сбор средств для семьи Димы НагаткинаРусфонд и ГТРК «Псков» продолжают сбор средств для семьи Димы Нагаткина. О тринадцатилетнем мальчике, у которого сахарный диабет, мы рассказывали на прошлой неделе. Однако за это время собрать необходимую сумму не удалось. Она нужна на дорогостоящие расходники для инсулиновой помпы, которой пользуется ребёнок.

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Двухлетний Вадим ищет родителей

Двухлетний Вадим ищет родителейДвухлетний Вадим - новый герой нашей постоянной рубрики «Хочу домой». Несмотря на свой маленький возраст мальчик уже немало пережил. В детском доме он оказался сразу после рождения. Но надолго там не задержался. По состоянию здоровья чаще бывал в больнице. Малыш очень внимательный и спокойный.

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Стартовая площадка. Эфир 27.01.17

27 января, 73 года назад, силами войск Ленинградского, Волховского и 2-го Прибалтийского фронтов в ходе Ленинградско-Новгородской наступательной операции была окончательно снята блокада Ленинграда. 872 дня город находился в осаде, а его жители терпели поистине нечеловеческие муки. О тех страшных днях и о том, чего стоило освобождение блокадного города, вспоминаем с нашим гостем — руководителем регионального отделения Всероссийского общественного движения «Волонтёры Победы» Екатериной Родиной.

 
Шоу вежливых людей. Выпуск 27.01.17

Невиданные суммы за общедомовые нужды стали самым резонансным событием недели, заставив псковичей с калькулятором в руках выяснять, сколько кубометров воды и киловатт-в-час электроэнергии уходит на содержание этих самых мест общего пользования. Проливаем свет на особенности расчета стоимости общедомовых нужд. У нас в гостях: председатель Общественного совета при Госкомитете области по делам строительства и ЖКХ Алексей Кириллов и директор управляющей компании «ПсковЖилСервис» Андрей Тарасов.

 