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Вести-Псков
Главные новости региона
Вести.Дежурная часть.Псков
Еженедельная правовая программа. Смотрите 29 января: Подробности трагедии в Дновском районе: в огне погиб ребенок, ещё один с серьезными ожогами доставлен в больницу Санкт-Петербурга. Покажем кадры следственного эксперимента из Бежаниц: мужчина убил знакомую. Мотивы преступления - он расскажет сам. Пропускают ли спецмашины? Эксперимент нашей съемочной группы.
Дорогами войны
Судьба Костромской дивизии на Псковщине, июль 1941 год. В программе Бориса Шерстнева
Бастион
Школа экстремальной журналистики "Бастион". Личный опыт и практические рекомендации
Шоу вежливых людей
Горячие споры в соцсетях вызвало появление на отреставрированном «Доме Бабинина» (Конный переулок, 7А) таблички «Памятник архитектуры». Две точки зрения в «Шоу вежливых людей» на Радио «Маяк-Псков». Гости студии: реставратор Игорь Лагунин и блогер Константин Калиниченко.
Стартовая площадка
Об искусстве приготовления еды и секретах, которые помогут сделать своё блюдо ещё вкуснее, говорим с членом национальной гильдии шеф-поваров и руководителем 1-й кулинарной мастерской «Хлебосол» в Пскове Николаем Михайловым.
События недели
Итоговый информационный выпуск об основных событиях недели

Губернатор Андрей Турчак с рабочим визитом посетил Палкинский район

Губернатор Андрей Турчак с рабочим визитом посетил Палкинский районПродукция палкинских предприятий сегодня востребована не только в России, но и за рубежом. В этом сегодня убедился глава региона во время рабочей поездки. Правда, по-прежнему, актуальной остаётся кадровая проблема.

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Чужое горе – способ заработать? Наше расследование о подозрительном благотворительном фонде «Солидарность»

Чужое горе – способ заработать? Наше расследование о подозрительном благотворительном фонде «Солидарность»Множество вопросов вызвала деятельность благотворительного фонда "Солидарность", который в интернете собирает деньги для нескольких домов-интернатов нашего региона. В частности, почему директора соцучреждений о подобных сборах не знают? И как получилось, что в команде благотворителей есть американская актриса?

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«Без грима»: в гостях на «Радио России-Псков» создатель известного на всю Россию «Коляда-театра» - Николай Коляда. Слушайте 2 февраля с 13.20

«Без грима»: в гостях на «Радио России-Псков» создатель известного на всю Россию «Коляда-театра» - Николай Коляда. Слушайте 2 февраля с 13.20Что такое «Коляда-театр»? В чём секреты мастерства и трудно ли быть знаменитым? Вопросов к человеку, создавшему театр, который только что покорил Москву, много…

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При Союзе промышленников создадут экспертную группу для оценки областных законов

При Союзе промышленников создадут экспертную группу для оценки областных законовПри Псковском региональном отделении РСПП появится экспертная группа, которая будет давать оценку областным законам. Об этом сегодня заявил руководитель отделения, депутат Государственной Думы Александр Козловский. Члены РСПП будут оценивать те законопроекты, которые затрагивают интересы бизнеса в нашей области.

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О сохранении водно-болотных угодий Псковской области говорим в эфире «Стартовой площадки» на «Радио России-Псков» 2 февраля с 7:20

О сохранении водно-болотных угодий Псковской области говорим в эфире «Стартовой площадки» на «Радио России-Псков» 2 февраля с 7:20Гостем студии станет председатель псковского отделения Русского географического общества, заведующий кафедрой географии ПсковГУ, кандидат географических наук Александр Слинчак.

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О том, какие изменения ждут россиян с 1 февраля, говорим сегодня в передаче «Постфактум» на «Радио России-Псков» в 18.10

О том, какие изменения ждут россиян с 1 февраля, говорим сегодня в передаче «Постфактум» на «Радио России-Псков» в 18.10 Сегодня первый день февраля. Какие изменения ждут россиян с этого месяца? Про спецкарты для болельщиков, выросшие пенсии неработающих пенсионеров, нововведения в оформлении загранпаспорта и многое другое говорим сегодня в передаче «Постфактум».

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Правительство выделило деньги региону на строительство путепровода и развитие санавиации

Правительство выделило деньги региону на строительство путепровода и развитие санавиацииПравительство выделило пятьсот десять миллионов рублей на строительство путепровода в Великих Луках. Он призван решить главную транспортную проблему города - соединить две части города, разделенные железной дорогой. Через него будет организовано двухполосное движение транспорта по два ряда в каждую сторону, а также беспрепятственное движение пешеходов.

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Специалисты Управления Россельхознадзора по Тверской и Псковской областям подвели итоги 2016 года

Специалисты Управления Россельхознадзора по Тверской и Псковской областям подвели итоги 2016 годаБолее десяти миллионов рублей в местный и федеральный бюджет поступило в прошлом году благодаря контролю за землями сельхозназначения области, которым занимается отдел земельного надзора Управления Россельхознадзора по Тверской и Псковской областям. Об этом сообщили сегодня на итоговом совещании в ведомстве.

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Страховые пенсии и ежемесячные выплаты с февраля увеличатся на пять процентов

Страховые пенсии и ежемесячные выплаты с февраля увеличатся на пять процентовПенсионный фонд проиндексирует страховые пенсии и ежемесячные выплаты на фактический уровень инфляции за прошлый год - чуть более пяти процентов. Страховые пенсии по старости, по инвалидности, по потере кормильца - увеличатся только для неработающих пенсионеров и в среднем составят около тринадцати тысяч рублей.

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Чёрные лесорубы в Палкинском районе вывозили древесину по документам прошлого года

Чёрные лесорубы в Палкинском районе вывозили древесину по документам прошлого годаНепроходимую свалку из сучьев и хвороста вместо березового леса увидели инспекторы Россельхознадзора в ходе рейда по проверке земель сельхозназначения. Жители деревень на границе Палкинского и Псковского районов пожаловались в ведомство на незаконную вырубку.

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«Солидарность», не вызывающая доверие. Кто наживается на стариках?

«Солидарность», не вызывающая доверие. Кто наживается на стариках?Множество вопросов вызвала деятельность благотворительного фонда "Солидарность", который в Интернете собирает деньги для нескольких домов-интернатов нашего региона. В частности, почему директора соцучреждений о подобных сборах - не знают? И как получилось, что помогать псковичам призывает американская актриса Аманда Байнс: правда на сайте фонда она превратилась в маркетолога - Елену Кожевникову.

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Четырнадцатилетний Игорь ищет родителей

Четырнадцатилетний Игорь ищет родителейВ этом году мы продолжаем нашу рубрику "Хочу домой", и наша съемочная группа отправилась в гости к Игорю. Ему уже четырнадцать лет, и он очень хочет найти семью. В отличие от других детей не боится домашней работы, напротив всегда готов помочь по хозяйству. И даже мечтает стать поваром.

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Витрум
Хлебосол
Kinza
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Дежурная часть. Эфир 29.01.17

Дежурная часть. Эфир 29.01.17Подробности трагедии в Дновском районе: в огне погиб ребенок, ещё один с серьезными ожогами доставлен в больницу Санкт-Петербурга.
Покажем кадры следственного эксперимента из Бежаниц: мужчина убил знакомую. Мотивы преступления - он расскажет сам.
Пропускают ли спецмашины? Эксперимент нашей съемочной группы.

 

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Наш новогодний ролик, который попал в титры «Ёлок-5»

Наш новогодний ролик, который попал в титры «Ёлок-5»Эти псковские кадры Вы увидите в новом фильме Тимура Бекмамбетова "Ёлки-5", а также в клипе группы "Ленинград" - "Начинаем отмечать". Снимали их в конце ноября наши коллеги - Виталий Михайлов и Иван Лопаев. Участниками съёмок стали студенты Псковского Госуниверситета. Огромное им спасибо за праздничную атмосферу на экране! И продолжаем отмечать!

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Русфонд и ГТРК «Псков» продолжают сбор средств для семьи Димы Нагаткина

Русфонд и ГТРК «Псков» продолжают сбор средств для семьи Димы НагаткинаРусфонд и ГТРК «Псков» продолжают сбор средств для семьи Димы Нагаткина. О тринадцатилетнем мальчике, у которого сахарный диабет, мы рассказывали на прошлой неделе. Однако за это время собрать необходимую сумму не удалось. Она нужна на дорогостоящие расходники для инсулиновой помпы, которой пользуется ребёнок.

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Четырнадцатилетний Игорь ищет родителей

Четырнадцатилетний Игорь ищет родителейВ этом году мы продолжаем нашу рубрику "Хочу домой", и наша съемочная группа отправилась в гости к Игорю. Ему уже четырнадцать лет, и он очень хочет найти семью. В отличие от других детей не боится домашней работы, напротив всегда готов помочь по хозяйству. И даже мечтает стать поваром.

Подробнее...

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Стартовая площадка. Эфир 01.02.17

Об искусстве приготовления еды и секретах, которые помогут сделать своё блюдо ещё вкуснее, говорим с членом национальной гильдии шеф-поваров и руководителем 1-й кулинарной мастерской «Хлебосол» в Пскове Николаем Михайловым.

 
Шоу вежливых людей. Выпуск 31.01.17

Горячие споры в соцсетях вызвало появление на отреставрированном «Доме Бабинина» (Конный переулок, 7А) таблички «Памятник архитектуры». Одни считают, что здание таковым уже не является, поскольку при реконструкции его полностью снесли. Другие, напротив, рады, что бывшие развалины привели в порядок, пусть и пожертвовав аутентичностью. Две точки зрения столкнутся в Шоу вежливых людей. Гости студии: реставратор Игорь Лагунин и блогер Константин Калиниченко.

 