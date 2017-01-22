Сегодня первая сессия Псковского областного собрания в этом году. На повестке дня десятки вопросов.
Стоимость проезда в городских автобусах в Пскове повысится на три рубля. Кроме того, с первого января на пятьдесят рублей подорожал и льготный проездной билет. А со следующего месяца изменится и стоимость проездных для всех категорий граждан, сразу на сто рублей.
27 января, 261 год назад, родился, пожалуй, самый известный композитор всех времён и народов - Вольфганг Амадей Моцарт.
Сегодня областные парламентарии соберутся на первую в этом году сессию. В повестке дня два десятка вопросов. Среди них: газификация и налоговые льготы. Также будут внесены изменения в некоторые региональные законы.
Более трехсот новых онлайн касс уже зарегистрировано в Псковской области. Напомню, до первого июля все владельцы контрольно-кассовой техники должны зарегистрировать новые кассы. Главное отличие которых - все данные о расчетах в онлайн режиме поступают по электронной почте в Федеральную Налоговую службу.
Скачки температуры не помешают провести Всероссийские соревнования по биатлону на базе «Юность». Здесь, буквально, днём и ночью работают три снеговые пушки. Работы в основном проводятся после захода солнца, когда температура воздуха опускается ниже минус восьми градусов, именно в этих условиях лучше всего проводить оснежение.
Деревня Устье Псковского района – жемчужина русской истории и место боевой славы Пскова. Здесь согласно летописи останавливалась наследница византийского престола София Палеолог, а 400 лет назад псковичи разбили шведов. В советское время Устье и деревня Щиглицы были известны рыбацким промыслом.
Сегодня на большие экраны выходит фильм Федора Бондарчука «Притяжение». Это первый отечественный фильм про пришельцев со спецэффектами голливудского размаха. История любви разворачивается в условиях вторжения инопланетян, на окраине Москвы, в районе Чертаново. В "Притяжении" блестящий актёрский состав - Олег Меньшиков, Сергей Гармаш, Людмила Максакова.
С января в платёжках появились графы с начислением платы за общедомовые нужды. Суммы, обозначенные в квитанциях, мягко говоря, повергли в шок.
Сегодня у православных День памяти святой мученицы Татьяны. Её называют небесной покровительницей всех студентов. Именно в этот день в тысяча семьсот пятьдесят пятом году был учреждён Московский университет. С тех пор двадцать пятое января считается праздником студенчества.
Заявление о выходе Иван Васильев уже направил в региональное отделение. По заявлению общественника, он не согласен с линией партии, которую проводит нынешнее местное руководство во главе с Олегом Брячаком.
Подробности погони за злостным нарушителем скоростного режима рассказал в «Шоу Вежливых Людей» на радиостанции «Маяк-Псков» начальник отдела ГИБДД полиции УМВД России по Пскову Владимир Папорт.
Разбойное нападение в деревне Цапелька: из отделения почты России похищено около полумиллиона рублей.
Коллекторы - перегибают палку. Куда обращаться?
Восемнадцатилетие создания конвойного подразделения: кто помогает сотрудникам нести службу и как оборудован спецвагон?
Эти псковские кадры Вы увидите в новом фильме Тимура Бекмамбетова "Ёлки-5", а также в клипе группы "Ленинград" - "Начинаем отмечать". Снимали их в конце ноября наши коллеги - Виталий Михайлов и Иван Лопаев. Участниками съёмок стали студенты Псковского Госуниверситета. Огромное им спасибо за праздничную атмосферу на экране! И продолжаем отмечать!Подробнее...
Русфонд и ГТРК «Псков» продолжают сбор средств для семьи Димы Нагаткина. О тринадцатилетнем мальчике, у которого сахарный диабет, мы рассказывали на прошлой неделе. Однако за это время собрать необходимую сумму не удалось. Она нужна на дорогостоящие расходники для инсулиновой помпы, которой пользуется ребёнок.Подробнее...
Двухлетний Вадим - новый герой нашей постоянной рубрики «Хочу домой». Несмотря на свой маленький возраст мальчик уже немало пережил. В детском доме он оказался сразу после рождения. Но надолго там не задержался. По состоянию здоровья чаще бывал в больнице. Малыш очень внимательный и спокойный.Подробнее...
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Великолепный тенор с большим диапазоном, пылкий темперамент, глубокая интерпретация и благородство тембра - так отзываются о нашем сегодняшнем госте! Это художественный руководитель Ансамбля русской музыки "Псков", заслуженный артист России Александр Либ.
О безопасности дорожного движения в Пскове и тех, кто за ней следит, говорим сегодня. В гостях — начальник отдела ГИБДД полиции УМВД России по г. Пскову Владимир Папорт.