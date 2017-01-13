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Вести 16:9
Вести-Псков
Главные новости региона
Наш новогодний ролик, который попал в титры «Ёлок-5»
Эти псковские кадры Вы увидите в новом фильме Тимура Бекмамбетова "Ёлки-5", а также в клипе группы "Ленинград" - "Начинаем отмечать". Снимали их в конце ноября наши коллеги - Виталий Михайлов и Иван Лопаев. Участниками съёмок стали студенты Псковского Госуниверситета. Огромное им спасибо за праздничную атмосферу на экране! И продолжаем отмечать!
Захолустье - 3. Божья застава
Церковь, как источник жизни псковской деревни. Как урбанизация сказалась на сельских приходах. Исследуем пыталовское приграничье в проекте"Захолустье" 14 января на телеканале "Россия 1"
Спасайте детей своих. Старец Адриан
За советом, благословением и духовной помощью к нему шли паломники со всей страны. О старце Псково-Печерского монастыря Адриане - фильм Марины Михайловой 14 января на телеканале «Россия 1»
События недели
Итоговый информационный выпуск об основных событиях недели
Дежурная часть
Еженедельная правовая программа

О банных традициях и ритуалах говорим на «Радио России-Псков» 17 января

О банных традициях и ритуалах говорим на «Радио России-Псков» 17 январяИздревле важнейший символ Руси – баня. Баня очищала и возрождала тело и дух, избавляла от всевозможных недугов и болезней. И по сей день в России баня - важный элемент жизни. О банных традициях и ритуалах поговорим в прямом эфире «Стартовой площадки». Советы, как выбрать лучший веник, секреты банных процедур для красоты души и тела от профессионального косметолога, топ лучших напитков для бани от чайного эксперта – это и многое другое узнаете завтра с 7.20 на «Радио России-Псков».

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Двести миллионов рублей из бюджета области будут дополнительно направлены на финансирование малокомплектных школ

Двести миллионов рублей из бюджета области будут дополнительно направлены на финансирование малокомплектных школДвести миллионов рублей из бюджета области будут дополнительно направлены на финансирование малокомплектных школ. Эта сумма будет распределена между сотней таких учреждений нашего региона - рассказал сегодня на заседании администрации области начальник Управления образования Александр Седунов.

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Зоозащитники попытались спасти собаку, которая несколько лет провела в заточении

Зоозащитники попытались спасти собаку, которая несколько лет провела в заточенииЭта история получила широкий резонанс в социальных сетях. Пост про несчастную жизнь животного, которое хозяин много лет держит на цепи в темном сарае без выгула, собрал множество откликов. Неравнодушные граждане просили у хозяина права забрать животное, чтобы оказать ей медицинскую помощь, но тот не согласился.

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В чём причина коммунальных проблем псковичей, и кто и как должен их решать - в вечернем выпуске «Вести-Псков» в 20:45

В чём причина коммунальных проблем псковичей, и кто и как должен их решать - в вечернем выпуске «Вести-Псков» в 20:45Жильцы домов номер шесть по улице двадцать третьего июля и номер пять по улице Юности в Пскове жалуются на регулярные проблемы с канализацией. Вместо канализации - подвал жилого дома. С грязью, зловонием и антисанитарией жильцы многоэтажки на улице двадцать третьего Июля отчаянно борются больше двух лет.

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С сегодняшнего дня телеканал «Россия 1» выходит в формате 16:9

С сегодняшнего дня телеканал «Россия 1» выходит в формате 16:9Формат 16:9 - общепринятый мировой стандарт, сейчас все новые телевизоры и видеокамеры производятся для создания и транслирования именно такой картинки. Эти пропорции наиболее близки к золотому сечению.

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Переход телеканала «Россия 1» на новый стандарт вещания обсуждаем сегодня в 18.10 на «Радио России-Псков»

Переход телеканала «Россия 1» на новый стандарт вещания обсуждаем сегодня в 18.10 на «Радио России-Псков»Сегодня телеканал «Россия 1» перешел на новый стандарт вещания. Теперь изображение будет доступно в широкоэкранном формате 16:9. В большинстве стран мира именно этот формат является стандартным для цифровых каналов. Новшество оценят обладатели современных телевизоров: наконец-то изображение заполнит экран целиком, не оставляя черных полей и не растягивая картинку. Что значит этот переход для канала и почему важно идти в ногу со временем обсудим сегодня с нашими радиослушателями в передаче «Постфактум». Слушайте в 18.10 в прямом эфире на «Радио России-Псков». Звоните по телефону 66-27-47, задавайте вопросы, принимайте участие в обсуждении.

Анастасия Цепина

В Великих Луках активисты хотят восстановить бункер Фон Засса, как памятник военной истории

В Великих Луках активисты хотят восстановить бункер Фон Засса, как памятник военной историиСегодня в Великих Луках стартуют мероприятия, посвящённые очередной годовщине освобождения города от немецко-фашистских захватчиков. Эту операцию советских войск в январе сорок третьего года историки называют «малым Сталинградом» - настолько ожесточённые и кровопролитные здесь шли бои. Особое место здесь занимал захват непреступного бункера, в котором укрылся комендант города – Эдуард фон Засс. Памятник военной истории планируют восстановить.

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На проблемы с канализацией жалуются жильцы нескольких псковских многоэтажек

На проблемы с канализацией жалуются жильцы нескольких псковских многоэтажекЖильцы дома номер шесть по улице 23 Июля в Пскове жалуются на регулярные проблемы с канализацией. Уже около трёх лет в многоэтажке затапливает подвал канализационными водами. Люди вынуждены терпеть сырость, антисанитарные условия и зловонный запах, доходящий до верхних этажей. По словам жильцов в доме были случаи, когда фекалии затапливали не только подвал, но и квартиры на первых этажах.

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Десантники 234 полка в день открытых дверей показали образцы своего вооружения, техники и средств связи

Десантники 234 полка в день открытых дверей показали образцы своего вооружения, техники и средств связиДвести тридцать четвертый полк 76-ой дивизии отметил девяносто первую годовщину со дня образования. В части прошел день открытых дверей. Десантники показали образцы своего вооружения, техники и средств связи. Кроме того, приглашенным студентам и школьникам рассказали о преимуществах контрактной службы.

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Псковский Красный крест совместно с псковичами подготовили рождественский подарок подопечным Гдовского дома-интерната

Псковский Красный крест совместно с псковичами подготовили рождественский подарок подопечным Гдовского дома-интернатаРождественский подарок приготовили подопечным Гдовского дома-интерната для пожилых людей и инвалидов сотрудники Псковского Красного креста совместно с неравнодушными псковичами и волонтёрами. Апофеозом благотворительной акции сбора средств на подарки одиноким старикам, в Пскове она проходила две недели, стал большой концерт ансамбля русской песни "Забава" во главе со Светланой Дмитриевой.

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Большинство читателей наших групп в соцсетях поддерживают законопроект о декриминализации побоев в семье

Большинство читателей наших групп в соцсетях поддерживают законопроект о декриминализации побоев в семьеБольшинство читателей наших групп в соцсетях поддерживают законопроект о декриминализации побоев в семье. Такой позиции придерживается 85 % опрошенных. «Дело не в том, что можно не бояться стать уголовником, дав подзатыльник ребенку, и даже не в том, что в настоящее время ст. 116 УК РФ нарушает принцип равенства всех граждан перед законом, а в том, что она ломает судьбы людей»; «Нужный закон. Тот бред, который летом приняли - с ним жить нельзя» - такие комментарии оставляли сторонники законопроекта.

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Одежду и обувь для нуждающихся детей собирает Псковский Детский фонд

Одежду и обувь для нуждающихся детей собирает Псковский Детский фондОчередная благотворительная акция неслучайно стартовала в разгар зимы. По словам представителей Детского фонда к ним ежедневно поступают просьбы о помощи из многодетных и малообеспеченных семей Псковской области. Дети нуждаются в теплых вещах, необходимо все - брюки, свитера, куртки, сапоги, на мальчиков и девочек от ноля до восемнадцати лет.

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Дежурная часть. Эфир 15.01.17

Дежурная часть. Эфир 15.01.17Как провели новогодние праздники жители области: произошло несколько серьезных ДТП. В пожарах погибли - пять человек.
В Дедовичах в больнице от ножевых ранений скончался 18-летний юноша, а в Тверской области и республике Беларусь сотрудники МЧС помогали псковским туристам спастись от холода: на двадцатиградусном морозе в пути - сломались автобусы.

 

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Новогодний праздник для детей сотрудников ГТРК «Псков» устроили Дед Мороз со Снегурочкой

Новогодний праздник для детей сотрудников ГТРК «Псков» устроили Дед Мороз со СнегурочкойПора новогодних утренников в самом разгаре. Дед Мороз со Снегурочкой ненадолго заглянули и к нам в гости. Чтобы поздравить с Новым годом всех детей нашей телерадиокомпании. Впрочем песни и хороводы не оставили равнодушными и взрослых. Маленькие принцессы, зайчики и настоящие богатыри.

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Русфонд и ГТРК «Псков» продолжают сбор средств для семьи Димы Нагаткина

Русфонд и ГТРК «Псков» продолжают сбор средств для семьи Димы НагаткинаРусфонд и ГТРК «Псков» продолжают сбор средств для семьи Димы Нагаткина. О тринадцатилетнем мальчике, у которого сахарный диабет, мы рассказывали на прошлой неделе. Однако за это время собрать необходимую сумму не удалось. Она нужна на дорогостоящие расходники для инсулиновой помпы, которой пользуется ребёнок.

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Двухлетний Вадим ищет родителей

Двухлетний Вадим ищет родителейДвухлетний Вадим - новый герой нашей постоянной рубрики «Хочу домой». Несмотря на свой маленький возраст мальчик уже немало пережил. В детском доме он оказался сразу после рождения. Но надолго там не задержался. По состоянию здоровья чаще бывал в больнице. Малыш очень внимательный и спокойный.

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Стартовая площадка. Эфир 13.01.2017

Ведущая: Ирина Лукина

Гостья программы — директор Археологического центра Псковской области Марина Кулакова. Чем порадовал её нынешний археологический сезон, и что загадает она под Старый Новый год?

 
Шоу вежливых людей. Выпуск 13.01.17

Какое будущее ожидает псковскую прессу? Может ли интересная газета сегодня не быть "жёлтой"? Бывает ли такая правда, о которой журналистам лучше не рассказывать? Эти и другие вопросы обсуждаем  в День российской печати вместе с редактором газеты "Псковская провинция" Лилией Быстровой и редактором газеты "Курьер" Олегом Константиновым.

 