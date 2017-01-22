«Наша управляющая компания, - заявил Андрей Тарасов в «Шоу Вежливых Людей» на радиостанции «Маяк-Псков», - как и прежде, определяет расходы на ОДН по разнице показателей общедомовых и индивидуальных счетчиков».
Об этом в прямом эфире «Шоу Вежливых Людей» на радиостанции «Маяк-Псков» заявил председатель Общественного совета при Госкомитете области по делам строительства и ЖКХ Алексей Кириллов.
Сегодня Международный День памяти жертв Холокоста, массового преследования и истребления еврейского народа нацистами. На оккупированных территориях Европы и Советского Союза были организованы лагеря смерти и гетто.
Сегодня в честь девяностолетия российской общественно-государственной организации ДОСААФ в местном отделении прошла церемония награждения памятными медалями членов организации и ветеранов.
Организация ДОСААФ, созданная в начале прошлого века для воспитания допризывной молодёжи, сегодня переживает второе рождение. На базе псковского отделения работают несколько спортивных клубов, ведётся обучение водителей военной техники и связистов, создаются патриотические клубы.
Нашу еженедельную рубрику «Афиша» начнем с обзора театральных событий города. Уже завтра актеры драмтеатра порадуют своих маленьких зрителей музыкальной постановкой "Приключения Чиполлино". А в воскресенье на сцене Пушкинского - спектакль"Фантазии Фарятьева".
Сорок лучших педагогов городских школ и детских садов, отобранные по итогам заочного этапа, собрались в Псковском педагогическом лицее. Открыл конкурс глава Пскова Иван Цецерский. Он пожелал участникам удачи и выразил уверенность в профессионализме и мастерстве всех соперников.
Митинг, посвящённой семьдесят третьей годовщине освобождения от немецко-фашистских захватчиков состоялся сегодня в Новосокольниках.
В нём приняли участие областные и местные власти, ветераны и жители райцентра. Среди почётных гостей - Владимир Гордияш, сын участника ожесточенных боев за освобождение города.
С 1 января водители могут заказать через интернет электронный полис ОСАГО. Все страховые компании Псковской области обязаны обеспечить эту возможность.
В мемориальном музее-квартире Юрия Спегальского открылась экспозиция «Юрий Спегальский и Ольга Аршакуни: блокадные страницы».
Сегодня в Пскове пройдёт акция «Хлеб той зимы», посвящённая 73-й годовщине полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады.
Сегодня годовщина снятия блокады Ленинграда. Она длилась без малого девятьсот дней. За это время в городе умерло около полутора миллионов человек: кто от бомбёжек и холода, а кто от невыносимого голода.
|
Январь 2017
|Пн
|Вт
|Ср
|Чт
|Пт
|Сб
|Вс
|26
|27
|28
|29
|30
|31
|1
|2
|3
|4
|5
|6
|7
|8
|9
|10
|11
|12
|13
|14
|15
|16
|17
|18
|19
|20
|21
|22
|23
|24
|25
|26
|27
|28
|29
|30
|31
|1
|2
|3
|4
|5
Разбойное нападение в деревне Цапелька: из отделения почты России похищено около полумиллиона рублей.
Коллекторы - перегибают палку. Куда обращаться?
Восемнадцатилетие создания конвойного подразделения: кто помогает сотрудникам нести службу и как оборудован спецвагон?
Эти псковские кадры Вы увидите в новом фильме Тимура Бекмамбетова "Ёлки-5", а также в клипе группы "Ленинград" - "Начинаем отмечать". Снимали их в конце ноября наши коллеги - Виталий Михайлов и Иван Лопаев. Участниками съёмок стали студенты Псковского Госуниверситета. Огромное им спасибо за праздничную атмосферу на экране! И продолжаем отмечать!Подробнее...
Русфонд и ГТРК «Псков» продолжают сбор средств для семьи Димы Нагаткина. О тринадцатилетнем мальчике, у которого сахарный диабет, мы рассказывали на прошлой неделе. Однако за это время собрать необходимую сумму не удалось. Она нужна на дорогостоящие расходники для инсулиновой помпы, которой пользуется ребёнок.Подробнее...
Двухлетний Вадим - новый герой нашей постоянной рубрики «Хочу домой». Несмотря на свой маленький возраст мальчик уже немало пережил. В детском доме он оказался сразу после рождения. Но надолго там не задержался. По состоянию здоровья чаще бывал в больнице. Малыш очень внимательный и спокойный.Подробнее...
|
00:00
|
00:00
27 января, 73 года назад, силами войск Ленинградского, Волховского и 2-го Прибалтийского фронтов в ходе Ленинградско-Новгородской наступательной операции была окончательно снята блокада Ленинграда. 872 дня город находился в осаде, а его жители терпели поистине нечеловеческие муки. О тех страшных днях и о том, чего стоило освобождение блокадного города, вспоминаем с нашим гостем — руководителем регионального отделения Всероссийского общественного движения «Волонтёры Победы» Екатериной Родиной.
Невиданные суммы за общедомовые нужды стали самым резонансным событием недели, заставив псковичей с калькулятором в руках выяснять, сколько кубометров воды и киловатт-в-час электроэнергии уходит на содержание этих самых мест общего пользования. Проливаем свет на особенности расчета стоимости общедомовых нужд. У нас в гостях: председатель Общественного совета при Госкомитете области по делам строительства и ЖКХ Алексей Кириллов и директор управляющей компании «ПсковЖилСервис» Андрей Тарасов.