Губернатор Андрей Турчак с рабочим визитом посетил Палкинский район Продукция палкинских предприятий сегодня востребована не только в России, но и за рубежом. В этом сегодня убедился глава региона во время рабочей поездки. Правда, по-прежнему, актуальной остаётся кадровая проблема.

Чужое горе – способ заработать? Наше расследование о подозрительном благотворительном фонде «Солидарность» Множество вопросов вызвала деятельность благотворительного фонда "Солидарность", который в интернете собирает деньги для нескольких домов-интернатов нашего региона. В частности, почему директора соцучреждений о подобных сборах не знают? И как получилось, что в команде благотворителей есть американская актриса?

При Союзе промышленников создадут экспертную группу для оценки областных законов При Псковском региональном отделении РСПП появится экспертная группа, которая будет давать оценку областным законам. Об этом сегодня заявил руководитель отделения, депутат Государственной Думы Александр Козловский. Члены РСПП будут оценивать те законопроекты, которые затрагивают интересы бизнеса в нашей области.

О том, какие изменения ждут россиян с 1 февраля, говорим сегодня в передаче «Постфактум» на «Радио России-Псков» в 18.10 Сегодня первый день февраля. Какие изменения ждут россиян с этого месяца? Про спецкарты для болельщиков, выросшие пенсии неработающих пенсионеров, нововведения в оформлении загранпаспорта и многое другое говорим сегодня в передаче «Постфактум».

Правительство выделило деньги региону на строительство путепровода и развитие санавиации Правительство выделило пятьсот десять миллионов рублей на строительство путепровода в Великих Луках. Он призван решить главную транспортную проблему города - соединить две части города, разделенные железной дорогой. Через него будет организовано двухполосное движение транспорта по два ряда в каждую сторону, а также беспрепятственное движение пешеходов.

Специалисты Управления Россельхознадзора по Тверской и Псковской областям подвели итоги 2016 года Более десяти миллионов рублей в местный и федеральный бюджет поступило в прошлом году благодаря контролю за землями сельхозназначения области, которым занимается отдел земельного надзора Управления Россельхознадзора по Тверской и Псковской областям. Об этом сообщили сегодня на итоговом совещании в ведомстве.

Страховые пенсии и ежемесячные выплаты с февраля увеличатся на пять процентов Пенсионный фонд проиндексирует страховые пенсии и ежемесячные выплаты на фактический уровень инфляции за прошлый год - чуть более пяти процентов. Страховые пенсии по старости, по инвалидности, по потере кормильца - увеличатся только для неработающих пенсионеров и в среднем составят около тринадцати тысяч рублей.

Чёрные лесорубы в Палкинском районе вывозили древесину по документам прошлого года Непроходимую свалку из сучьев и хвороста вместо березового леса увидели инспекторы Россельхознадзора в ходе рейда по проверке земель сельхозназначения. Жители деревень на границе Палкинского и Псковского районов пожаловались в ведомство на незаконную вырубку.

«Солидарность», не вызывающая доверие. Кто наживается на стариках? Множество вопросов вызвала деятельность благотворительного фонда "Солидарность", который в Интернете собирает деньги для нескольких домов-интернатов нашего региона. В частности, почему директора соцучреждений о подобных сборах - не знают? И как получилось, что помогать псковичам призывает американская актриса Аманда Байнс: правда на сайте фонда она превратилась в маркетолога - Елену Кожевникову.