Это лекарство отпускается только по рецептам – такой ответ все чаще стали слышать жители региона из уст аптекарей. С первого января ужесточили требования к рецептурному отпуску лекарств. Теперь аптекам за невнимательность и попустительство грозит серьезный штраф. На какие лекарства теперь необходим специальный документ от врача и как это повлияло на работу системы здравоохранения?
У пострадавших уже есть заключение медицинской экспертизы, осталось дождаться криминологической. Об этом сегодня в «Шоу Вежливых Людей» на радиостанции «Маяк-Псков» сообщила мать подвергшейся нападению девочки Татьяна Горшева.
В Пскове сегодня прошло торжественно заседание, посвященное празднованию двести девяносто пятой годовщины со дня образования Российской прокуратуры. Свою историю ведомство ведет ещё с Петровских времен.
Какие интересные события ждут псковичей в ближайшее время, и куда отправиться в выходные, чтобы весело и с пользой провести время с семьей. Двери планетария всегда открыты для юных исследователей космоса и их родителей. В это воскресенье дети от шести до десяти лет узнают истории о звездах, а подростки о необыкновенных небесных явлениях.
Два человека стали жертвами ДТП в посёлке Белорусский Пыталовского района. По предварительной информации, женщина шестьдесят шестого года рождения за рулем Форда выехала на полосу встречного движения и столкнулась с машиной ФАВ. Погибли пассажирка Форда и водитель другой автомашины - женщина пятьдесят девятого года рождения. Пассажир Форда доставлен в больницу в тяжёлом состоянии.
О том, что предстоит увидеть псковскому зрителю на Пушкинском театральном фестивале, сегодня на пресс-конференции рассказали режиссёры постановок. Анна Викторова, режиссёр театра "Кукольный формат" из Санкт-Петербурга привезёт в Псков детский спектакль "Аленький цветочек", сказку со знакомым сюжетом, главную и единственную роль в котором играет Ольга Донец.
Нападение кавказской овчарки на четырёхлетнюю девочку в деревне Павшино вызвало волну дискуссий о необходимости ужесточения законодательства в сфере содержания домашних животных, прежде всего собак.
В России ужесточили требования к рецептурному отпуску лекарств. Препарат, который, скажем, гипертоник принимает ежедневно в течение десятка лет - теперь можно будет получить строго по рецепту врача. Все просто – если на упаковке написано – отпускается по рецепту, то без заветного бланка и печати аптекарь лекарство вам не продаст.
Об этом в прямом эфире передачи «Стартовая площадка» на «Радио России-Псков» сообщил председатель регионального отделения Союза художников России Виктор Лысюк.
Почти машину дров украли неизвестные у благотворительной организации "Росток" из Порхова. Пропажа обнаружилась после новогодних каникул. Без отопления осталась швейная мастерская, в которой каждый день работают десять-двенадцать человек. "Росток" занимается реабилитацией инвалидов и существует только на пожертвования.
В Пскове появились специальные знаки, которые запрещают катание на лошадях. Десять таких табличек установлены в парках, в том числе Детском, и на набережных. За катание на лошадях в этих местах можно получить штраф две тысячи рублей. Жители и гости города не раз жаловались властям на то, что животные создают антисанитарию и могут быть опасны.
Восемнадцать многодетных семей воспользовались скидкой на занятия для детей в Ледовом дворце. Эта льгота начала действовать с января две тысячи семнадцатого года, она позволяет многодетным родителям вдвое сократить расходы за обучение в спортивно-оздоровительных группах по хоккею и фигурному катанию.
Как провели новогодние праздники жители области: произошло несколько серьезных ДТП. В пожарах погибли - пять человек.
В Дедовичах в больнице от ножевых ранений скончался 18-летний юноша, а в Тверской области и республике Беларусь сотрудники МЧС помогали псковским туристам спастись от холода: на двадцатиградусном морозе в пути - сломались автобусы.
Пора новогодних утренников в самом разгаре. Дед Мороз со Снегурочкой ненадолго заглянули и к нам в гости. Чтобы поздравить с Новым годом всех детей нашей телерадиокомпании. Впрочем песни и хороводы не оставили равнодушными и взрослых. Маленькие принцессы, зайчики и настоящие богатыри.Подробнее...
Русфонд и ГТРК «Псков» продолжают сбор средств для семьи Димы Нагаткина. О тринадцатилетнем мальчике, у которого сахарный диабет, мы рассказывали на прошлой неделе. Однако за это время собрать необходимую сумму не удалось. Она нужна на дорогостоящие расходники для инсулиновой помпы, которой пользуется ребёнок.Подробнее...
Двухлетний Вадим - новый герой нашей постоянной рубрики «Хочу домой». Несмотря на свой маленький возраст мальчик уже немало пережил. В детском доме он оказался сразу после рождения. Но надолго там не задержался. По состоянию здоровья чаще бывал в больнице. Малыш очень внимательный и спокойный.Подробнее...
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Ведущая: Ирина Лукина
О творчестве в контексте современных проблем говорим с художником Виктором Лысюком.
Злоумышленники изобретают всё более изощренные способы обмана наших сограждан. Как не попасться на их удочку? В нашей студии — заместитель начальника Управления уголовного розыска УМВД России по Псковской области Сергей Михайлов.