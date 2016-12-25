О проблеме сохранения псковских фресок говорим на «Радио России-Псков» 10 января с 07.20 Псковичам выпала почетная и ответственная роль – быть наследниками выдающихся памятников древнерусского искусства. Уникальные фрески, имеющие огромное культурное и историческое значение, находятся в нашем городе, в нескольких наших псковских храмах. Но на данный момент некоторые из бесценных памятников древности находятся в катастрофическом состоянии, практически на грани гибели.

МЧС призывает жителей Псковской области проверять исправность печного отопления Двадцать девять пожаров произошло в Псковской области за первые восемь дней нового года. В них погибли пять человек. Причины ЧП - неосторожное обращение с огнем и электроприборами. Накануне морозных дней инспекторы пожарной охраны проводили профилактические рейды в домах с печным отоплением.

Общественники требуют убрать свалку на окраине деревни Борисовичи Активисты псковского отделения Общероссийского Народного Фронта требуют убрать несанкционированную свалку на окраине деревни Борисовичи в Псковском районе.

Проблемой ликвидации стихийных свалок в области общественники занялись еще в мае прошлого года.

Крепкие морозы не испугали желающих интересно и весело провести время на празднике в Детском парке В Детском парке Пскова состоялся настоящий огненный фестиваль. Гости согревались горячим чаем, слушали музыку и запускали в небо световые шары.

Сегодня Пушкинский драмтеатр принимал участников губернаторской елки Рабочая неделя началась, а новогодние праздники для детей продолжаются. Сегодня театр драмы имени Пушкина принимал участников губернаторской елки. Ими стали воспитанники детских социальных учреждений, дети из многодетных семей, дети-инвалиды, а также лауреаты и дипломанты региональных и Всероссийских конкурсов и спортивных состязаний.

Полдня дачники из товарищества «Восток» расчищали себе дорогу Садоводы из товарищества «Восток» в Псковском районе после новогодних каникул не могли выбраться из ледового плена. Это видео многострадальные дачники опубликовали в соцсетях. Во время оттепели река Кебь разлилась, а потом, когда ударили сильные морозы наледи превратились в непроходимые заторы.

Дачники в Псковском районе оказались отрезанными от большой земли Садоводы из товарищества «Восток» в Псковском районе оказались отрезанными от большой земли. Это видео многострадальные дачники опубликовали в соцсетях. Во время оттепели река Кебь разлилась и нанесла на единственный мост лёд и деревья. Сильный мороз превратил наледи в непроходимые заторы. Заложниками ситуации оказались около двадцати семей, которые не могут выбраться из своих дач до сих пор.

Морозы в Псковской области идут на спад Как сообщили в Псковском гидрометцентре, в ближайшее время ночью столбик термометра не опустится ниже десяти градусов мороза, днём минус два-семь градусов. Ветер юго-западных направлений.

Экстренные службы подводят итоги новогодних каникул Морозы отступают и сотрудники МЧС сегодня будут сворачивать на федеральных трассах специальные пункты обогрева водителей. Они были развернуты в нашем регионе в двух населенных пунктах. Здесь люди могли попить чая и согреться в палатке.

Пять человек погибло в пожарах в Псковской области с начала 2017 года Двадцать девять пожаров произошло в Псковской области за первые восемь дней нового года. В них погибли пять человек. ЧП произошли из-за неосторожного обращения с огнем и электроприборами. При похолодании, по данным МЧС, число пожаров растет. Поэтому из-за сильных морозов на новогодней неделе инспекторы пожарной охраны провели несколько профилактических рейдов.

Андрей Турчак оценил темпы строительства Перинатального центра, «Северного обхода» и новой школы в Борисовичах Новое здание Псковского Перинатального центра готово на восемьдесят процентов. Принять первых пациентов медучреждение сможет летом следующего года. Темпы строительства оценил губернатор области Андрей Турчак. Глава региона осмотрел технические помещения, коридоры и будущие палаты. Кроме того, побывал и на других важных для области и города объектах.