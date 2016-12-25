Псковичам выпала почетная и ответственная роль – быть наследниками выдающихся памятников древнерусского искусства. Уникальные фрески, имеющие огромное культурное и историческое значение, находятся в нашем городе, в нескольких наших псковских храмах. Но на данный момент некоторые из бесценных памятников древности находятся в катастрофическом состоянии, практически на грани гибели.
Двадцать девять пожаров произошло в Псковской области за первые восемь дней нового года. В них погибли пять человек. Причины ЧП - неосторожное обращение с огнем и электроприборами. Накануне морозных дней инспекторы пожарной охраны проводили профилактические рейды в домах с печным отоплением.
Активисты псковского отделения Общероссийского Народного Фронта требуют убрать несанкционированную свалку на окраине деревни Борисовичи в Псковском районе.
Проблемой ликвидации стихийных свалок в области общественники занялись еще в мае прошлого года.
В Детском парке Пскова состоялся настоящий огненный фестиваль. Гости согревались горячим чаем, слушали музыку и запускали в небо световые шары.
Рабочая неделя началась, а новогодние праздники для детей продолжаются. Сегодня театр драмы имени Пушкина принимал участников губернаторской елки. Ими стали воспитанники детских социальных учреждений, дети из многодетных семей, дети-инвалиды, а также лауреаты и дипломанты региональных и Всероссийских конкурсов и спортивных состязаний.
Садоводы из товарищества «Восток» в Псковском районе после новогодних каникул не могли выбраться из ледового плена. Это видео многострадальные дачники опубликовали в соцсетях. Во время оттепели река Кебь разлилась, а потом, когда ударили сильные морозы наледи превратились в непроходимые заторы.
Садоводы из товарищества «Восток» в Псковском районе оказались отрезанными от большой земли. Это видео многострадальные дачники опубликовали в соцсетях. Во время оттепели река Кебь разлилась и нанесла на единственный мост лёд и деревья. Сильный мороз превратил наледи в непроходимые заторы. Заложниками ситуации оказались около двадцати семей, которые не могут выбраться из своих дач до сих пор.
Как сообщили в Псковском гидрометцентре, в ближайшее время ночью столбик термометра не опустится ниже десяти градусов мороза, днём минус два-семь градусов. Ветер юго-западных направлений.
Морозы отступают и сотрудники МЧС сегодня будут сворачивать на федеральных трассах специальные пункты обогрева водителей. Они были развернуты в нашем регионе в двух населенных пунктах. Здесь люди могли попить чая и согреться в палатке.
Двадцать девять пожаров произошло в Псковской области за первые восемь дней нового года. В них погибли пять человек. ЧП произошли из-за неосторожного обращения с огнем и электроприборами. При похолодании, по данным МЧС, число пожаров растет. Поэтому из-за сильных морозов на новогодней неделе инспекторы пожарной охраны провели несколько профилактических рейдов.
Новое здание Псковского Перинатального центра готово на восемьдесят процентов. Принять первых пациентов медучреждение сможет летом следующего года. Темпы строительства оценил губернатор области Андрей Турчак. Глава региона осмотрел технические помещения, коридоры и будущие палаты. Кроме того, побывал и на других важных для области и города объектах.
В 2017 году сохранится федеральная социальная доплата до прожиточного минимума в регионе всем неработающим пенсионерам. Рассказала нам управляющий отделением ПФР по Псковской области Наталья Мельникова. На две тысячи семнадцатый год установленная сумма прожиточного минимума в Псковской области составляет восемь тысяч пятьсот сорок рублей.
Самые резонансные события, которые потрясли область в уходящем году.
Пора новогодних утренников в самом разгаре. Дед Мороз со Снегурочкой ненадолго заглянули и к нам в гости. Чтобы поздравить с Новым годом всех детей нашей телерадиокомпании. Впрочем песни и хороводы не оставили равнодушными и взрослых. Маленькие принцессы, зайчики и настоящие богатыри.Подробнее...
Русфонд и ГТРК «Псков» продолжают сбор средств для семьи Димы Нагаткина. О тринадцатилетнем мальчике, у которого сахарный диабет, мы рассказывали на прошлой неделе. Однако за это время собрать необходимую сумму не удалось. Она нужна на дорогостоящие расходники для инсулиновой помпы, которой пользуется ребёнок.Подробнее...
Двухлетний Вадим - новый герой нашей постоянной рубрики «Хочу домой». Несмотря на свой маленький возраст мальчик уже немало пережил. В детском доме он оказался сразу после рождения. Но надолго там не задержался. По состоянию здоровья чаще бывал в больнице. Малыш очень внимательный и спокойный.Подробнее...
|
00:00
|
00:00
Ведущая: Мария Саханенок
Чем запомнился уходящий год корреспондентам «Радио России — Псков».