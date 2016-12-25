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Вести-Псков
Главные новости региона
Наш новогодний ролик, который попал в титры «Ёлок-5»
Эти псковские кадры Вы увидите в новом фильме Тимура Бекмамбетова "Ёлки-5", а также в клипе группы "Ленинград" - "Начинаем отмечать". Снимали их в конце ноября наши коллеги - Виталий Михайлов и Иван Лопаев. Участниками съёмок стали студенты Псковского Госуниверситета. Огромное им спасибо за праздничную атмосферу на экране! И продолжаем отмечать!
2016-й нашими глазами
Про окопы, замужество и триумфы побед: уходящий год глазами наших корреспондентов
Вести.Дежурная часть.Псков
Еженедельная правовая программа. Смотрите 25 декабря итоговый выпуск
2016-й нашими глазами
События уходящего года, оставшиеся в памяти и сердцах наших корреспондентов
Неновый год
Новогодняя программа Регины Кадыровой и Кирилла Михайлова
События недели
Итоговый информационный выпуск об основных событиях недели

О проблеме сохранения псковских фресок говорим на «Радио России-Псков» 10 января с 07.20

В Мирожском монастыре идет второй этап реставрации Спасо-Преображенского собораПсковичам выпала почетная и ответственная роль – быть наследниками выдающихся памятников древнерусского искусства. Уникальные фрески, имеющие огромное культурное и историческое значение, находятся в нашем городе, в нескольких наших псковских храмах. Но на данный момент некоторые из бесценных памятников древности находятся в катастрофическом состоянии, практически на грани гибели.

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МЧС призывает жителей Псковской области проверять исправность печного отопления

МЧС призывает жителей Псковской области проверять исправность печного отопленияДвадцать девять пожаров произошло в Псковской области за первые восемь дней нового года. В них погибли пять человек. Причины ЧП - неосторожное обращение с огнем и электроприборами. Накануне морозных дней инспекторы пожарной охраны проводили профилактические рейды в домах с печным отоплением.

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Общественники требуют убрать свалку на окраине деревни Борисовичи

Общественники требуют убрать свалку на окраине деревни БорисовичиАктивисты псковского отделения Общероссийского Народного Фронта требуют убрать несанкционированную свалку на окраине деревни Борисовичи в Псковском районе.
Проблемой ликвидации стихийных свалок в области общественники занялись еще в мае прошлого года.

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Крепкие морозы не испугали желающих интересно и весело провести время на празднике в Детском парке

Крепкие морозы не испугали желающих интересно и весело провести время на празднике в Детском паркеВ Детском парке Пскова состоялся настоящий огненный фестиваль. Гости согревались горячим чаем, слушали музыку и запускали в небо световые шары.

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Сегодня Пушкинский драмтеатр принимал участников губернаторской елки

Сегодня Пушкинский драмтеатр принимал участников губернаторской елкиРабочая неделя началась, а новогодние праздники для детей продолжаются. Сегодня театр драмы имени Пушкина принимал участников губернаторской елки. Ими стали воспитанники детских социальных учреждений, дети из многодетных семей, дети-инвалиды, а также лауреаты и дипломанты региональных и Всероссийских конкурсов и спортивных состязаний.

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Полдня дачники из товарищества «Восток» расчищали себе дорогу

Полдня дачники из товарищества «Восток» расчищали себе дорогуСадоводы из товарищества «Восток» в Псковском районе после новогодних каникул не могли выбраться из ледового плена. Это видео многострадальные дачники опубликовали в соцсетях. Во время оттепели река Кебь разлилась, а потом, когда ударили сильные морозы наледи превратились в непроходимые заторы.

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Дачники в Псковском районе оказались отрезанными от большой земли

Дачники в Псковском районе оказались отрезанными от большой землиСадоводы из товарищества «Восток» в Псковском районе оказались отрезанными от большой земли. Это видео многострадальные дачники опубликовали в соцсетях. Во время оттепели река Кебь разлилась и нанесла на единственный мост лёд и деревья. Сильный мороз превратил наледи в непроходимые заторы. Заложниками ситуации оказались около двадцати семей, которые не могут выбраться из своих дач до сих пор.

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Морозы в Псковской области идут на спад

Морозы в Псковской области идут на спадКак сообщили в Псковском гидрометцентре, в ближайшее время ночью столбик термометра не опустится ниже десяти градусов мороза, днём минус два-семь градусов. Ветер юго-западных направлений.

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Экстренные службы подводят итоги новогодних каникул

Экстренные службы подводят итоги новогодних каникулМорозы отступают и сотрудники МЧС сегодня будут сворачивать на федеральных трассах специальные пункты обогрева водителей. Они были развернуты в нашем регионе в двух населенных пунктах. Здесь люди могли попить чая и согреться в палатке.

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Пять человек погибло в пожарах в Псковской области с начала 2017 года

Пять человек погибло в пожарах в Псковской области с начала 2017 годаДвадцать девять пожаров произошло в Псковской области за первые восемь дней нового года. В них погибли пять человек. ЧП произошли из-за неосторожного обращения с огнем и электроприборами. При похолодании, по данным МЧС, число пожаров растет. Поэтому из-за сильных морозов на новогодней неделе инспекторы пожарной охраны провели несколько профилактических рейдов.

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Андрей Турчак оценил темпы строительства Перинатального центра, «Северного обхода» и новой школы в Борисовичах

Андрей Турчак оценил темпы строительства Перинатального центра, «Северного обхода» и новой школы в БорисовичахНовое здание Псковского Перинатального центра готово на восемьдесят процентов. Принять первых пациентов медучреждение сможет летом следующего года. Темпы строительства оценил губернатор области Андрей Турчак. Глава региона осмотрел технические помещения, коридоры и будущие палаты. Кроме того, побывал и на других важных для области и города объектах.

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В 2017 году всем неработающим пенсионерам сохранится социальная доплата до прожиточного минимума

В 2017 году всем неработающим пенсионерам сохранится социальная доплата до прожиточного минимумаВ 2017 году сохранится федеральная социальная доплата до прожиточного минимума в регионе всем неработающим пенсионерам. Рассказала нам управляющий отделением ПФР по Псковской области Наталья Мельникова. На две тысячи семнадцатый год установленная сумма прожиточного минимума в Псковской области составляет восемь тысяч пятьсот сорок рублей.

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Дежурная часть. Эфир 25.12.16

Самые резонансные события, которые потрясли область в уходящем году.
 

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Новогодний праздник для детей сотрудников ГТРК «Псков» устроили Дед Мороз со Снегурочкой

Пора новогодних утренников в самом разгаре. Дед Мороз со Снегурочкой ненадолго заглянули и к нам в гости. Чтобы поздравить с Новым годом всех детей нашей телерадиокомпании. Впрочем песни и хороводы не оставили равнодушными и взрослых. Маленькие принцессы, зайчики и настоящие богатыри.

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Русфонд и ГТРК «Псков» продолжают сбор средств для семьи Димы Нагаткина

Русфонд и ГТРК «Псков» продолжают сбор средств для семьи Димы Нагаткина. О тринадцатилетнем мальчике, у которого сахарный диабет, мы рассказывали на прошлой неделе. Однако за это время собрать необходимую сумму не удалось. Она нужна на дорогостоящие расходники для инсулиновой помпы, которой пользуется ребёнок.

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Двухлетний Вадим ищет родителей

Двухлетний Вадим - новый герой нашей постоянной рубрики «Хочу домой». Несмотря на свой маленький возраст мальчик уже немало пережил. В детском доме он оказался сразу после рождения. Но надолго там не задержался. По состоянию здоровья чаще бывал в больнице. Малыш очень внимательный и спокойный.

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Стартовая площадка. Эфир 30.12.16

Ведущая: Мария Саханенок

Чем запомнился уходящий год корреспондентам «Радио России — Псков».

 
Шоу вежливых людей. Выпуск 30.12.16

Дарим подарки и новогоднее настроение.

 