Врачи уверены: ужесточение контроля за отпуском лекарств - мера полезная Это лекарство отпускается только по рецептам – такой ответ все чаще стали слышать жители региона из уст аптекарей. С первого января ужесточили требования к рецептурному отпуску лекарств. Теперь аптекам за невнимательность и попустительство грозит серьезный штраф. На какие лекарства теперь необходим специальный документ от врача и как это повлияло на работу системы здравоохранения?

Все точки над «i» в деле о нападении кавказской овчарки на четырёхлетнюю девочку в деревне Павшино расставит экспертиза У пострадавших уже есть заключение медицинской экспертизы, осталось дождаться криминологической. Об этом сегодня в «Шоу Вежливых Людей» на радиостанции «Маяк-Псков» сообщила мать подвергшейся нападению девочки Татьяна Горшева.

Лучшие сотрудники прокуратуры сегодня были награждены почетными грамотами и благодарственными письмами В Пскове сегодня прошло торжественно заседание, посвященное празднованию двести девяносто пятой годовщины со дня образования Российской прокуратуры. Свою историю ведомство ведет ещё с Петровских времен.

Какие интересные события ждут псковичей в ближайшее время Какие интересные события ждут псковичей в ближайшее время, и куда отправиться в выходные, чтобы весело и с пользой провести время с семьей. Двери планетария всегда открыты для юных исследователей космоса и их родителей. В это воскресенье дети от шести до десяти лет узнают истории о звездах, а подростки о необыкновенных небесных явлениях.

Проводится проверка по факту гибели в ДТП двух женщин в посёлке Белорусском Два человека стали жертвами ДТП в посёлке Белорусский Пыталовского района. По предварительной информации, женщина шестьдесят шестого года рождения за рулем Форда выехала на полосу встречного движения и столкнулась с машиной ФАВ. Погибли пассажирка Форда и водитель другой автомашины - женщина пятьдесят девятого года рождения. Пассажир Форда доставлен в больницу в тяжёлом состоянии.

Три моноспектакля покажут на Пушкинском театральном фестивале О том, что предстоит увидеть псковскому зрителю на Пушкинском театральном фестивале, сегодня на пресс-конференции рассказали режиссёры постановок. Анна Викторова, режиссёр театра "Кукольный формат" из Санкт-Петербурга привезёт в Псков детский спектакль "Аленький цветочек", сказку со знакомым сюжетом, главную и единственную роль в котором играет Ольга Донец.

Нет рецепта – нет лекарства: ужесточение требований к отпуску медикаментов из аптек В России ужесточили требования к рецептурному отпуску лекарств. Препарат, который, скажем, гипертоник принимает ежедневно в течение десятка лет - теперь можно будет получить строго по рецепту врача. Все просто – если на упаковке написано – отпускается по рецепту, то без заветного бланка и печати аптекарь лекарство вам не продаст.

Выставка фресок в Пскове будет продлена до 8 февраля Об этом в прямом эфире передачи «Стартовая площадка» на «Радио России-Псков» сообщил председатель регионального отделения Союза художников России Виктор Лысюк.

У инвалидов украли последнее топливо, но не замерзнуть в холода помогли неравнодушные люди Почти машину дров украли неизвестные у благотворительной организации "Росток" из Порхова. Пропажа обнаружилась после новогодних каникул. Без отопления осталась швейная мастерская, в которой каждый день работают десять-двенадцать человек. "Росток" занимается реабилитацией инвалидов и существует только на пожертвования.

Несмотря на знаки о запрете конных прогулок, владельцы лошадей продолжают нарушать закон В Пскове появились специальные знаки, которые запрещают катание на лошадях. Десять таких табличек установлены в парках, в том числе Детском, и на набережных. За катание на лошадях в этих местах можно получить штраф две тысячи рублей. Жители и гости города не раз жаловались властям на то, что животные создают антисанитарию и могут быть опасны.