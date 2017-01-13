О банных традициях и ритуалах говорим на «Радио России-Псков» 17 января Издревле важнейший символ Руси – баня. Баня очищала и возрождала тело и дух, избавляла от всевозможных недугов и болезней. И по сей день в России баня - важный элемент жизни. О банных традициях и ритуалах поговорим в прямом эфире «Стартовой площадки». Советы, как выбрать лучший веник, секреты банных процедур для красоты души и тела от профессионального косметолога, топ лучших напитков для бани от чайного эксперта – это и многое другое узнаете завтра с 7.20 на «Радио России-Псков».

Двести миллионов рублей из бюджета области будут дополнительно направлены на финансирование малокомплектных школ Двести миллионов рублей из бюджета области будут дополнительно направлены на финансирование малокомплектных школ. Эта сумма будет распределена между сотней таких учреждений нашего региона - рассказал сегодня на заседании администрации области начальник Управления образования Александр Седунов.

Зоозащитники попытались спасти собаку, которая несколько лет провела в заточении Эта история получила широкий резонанс в социальных сетях. Пост про несчастную жизнь животного, которое хозяин много лет держит на цепи в темном сарае без выгула, собрал множество откликов. Неравнодушные граждане просили у хозяина права забрать животное, чтобы оказать ей медицинскую помощь, но тот не согласился.

В чём причина коммунальных проблем псковичей, и кто и как должен их решать - в вечернем выпуске «Вести-Псков» в 20:45 Жильцы домов номер шесть по улице двадцать третьего июля и номер пять по улице Юности в Пскове жалуются на регулярные проблемы с канализацией. Вместо канализации - подвал жилого дома. С грязью, зловонием и антисанитарией жильцы многоэтажки на улице двадцать третьего Июля отчаянно борются больше двух лет.

С сегодняшнего дня телеканал «Россия 1» выходит в формате 16:9 Формат 16:9 - общепринятый мировой стандарт, сейчас все новые телевизоры и видеокамеры производятся для создания и транслирования именно такой картинки. Эти пропорции наиболее близки к золотому сечению.

Переход телеканала «Россия 1» на новый стандарт вещания обсуждаем сегодня в 18.10 на «Радио России-Псков» Сегодня телеканал «Россия 1» перешел на новый стандарт вещания. Теперь изображение будет доступно в широкоэкранном формате 16:9. В большинстве стран мира именно этот формат является стандартным для цифровых каналов. Новшество оценят обладатели современных телевизоров: наконец-то изображение заполнит экран целиком, не оставляя черных полей и не растягивая картинку. Что значит этот переход для канала и почему важно идти в ногу со временем обсудим сегодня с нашими радиослушателями в передаче «Постфактум». Слушайте в 18.10 в прямом эфире на «Радио России-Псков». Звоните по телефону 66-27-47, задавайте вопросы, принимайте участие в обсуждении. Анастасия Цепина

В Великих Луках активисты хотят восстановить бункер Фон Засса, как памятник военной истории Сегодня в Великих Луках стартуют мероприятия, посвящённые очередной годовщине освобождения города от немецко-фашистских захватчиков. Эту операцию советских войск в январе сорок третьего года историки называют «малым Сталинградом» - настолько ожесточённые и кровопролитные здесь шли бои. Особое место здесь занимал захват непреступного бункера, в котором укрылся комендант города – Эдуард фон Засс. Памятник военной истории планируют восстановить.

На проблемы с канализацией жалуются жильцы нескольких псковских многоэтажек Жильцы дома номер шесть по улице 23 Июля в Пскове жалуются на регулярные проблемы с канализацией. Уже около трёх лет в многоэтажке затапливает подвал канализационными водами. Люди вынуждены терпеть сырость, антисанитарные условия и зловонный запах, доходящий до верхних этажей. По словам жильцов в доме были случаи, когда фекалии затапливали не только подвал, но и квартиры на первых этажах.

Десантники 234 полка в день открытых дверей показали образцы своего вооружения, техники и средств связи Двести тридцать четвертый полк 76-ой дивизии отметил девяносто первую годовщину со дня образования. В части прошел день открытых дверей. Десантники показали образцы своего вооружения, техники и средств связи. Кроме того, приглашенным студентам и школьникам рассказали о преимуществах контрактной службы.

Псковский Красный крест совместно с псковичами подготовили рождественский подарок подопечным Гдовского дома-интерната Рождественский подарок приготовили подопечным Гдовского дома-интерната для пожилых людей и инвалидов сотрудники Псковского Красного креста совместно с неравнодушными псковичами и волонтёрами. Апофеозом благотворительной акции сбора средств на подарки одиноким старикам, в Пскове она проходила две недели, стал большой концерт ансамбля русской песни "Забава" во главе со Светланой Дмитриевой.

Большинство читателей наших групп в соцсетях поддерживают законопроект о декриминализации побоев в семье Большинство читателей наших групп в соцсетях поддерживают законопроект о декриминализации побоев в семье. Такой позиции придерживается 85 % опрошенных. «Дело не в том, что можно не бояться стать уголовником, дав подзатыльник ребенку, и даже не в том, что в настоящее время ст. 116 УК РФ нарушает принцип равенства всех граждан перед законом, а в том, что она ломает судьбы людей»; «Нужный закон. Тот бред, который летом приняли - с ним жить нельзя» - такие комментарии оставляли сторонники законопроекта.