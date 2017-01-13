Издревле важнейший символ Руси – баня. Баня очищала и возрождала тело и дух, избавляла от всевозможных недугов и болезней. И по сей день в России баня - важный элемент жизни. О банных традициях и ритуалах поговорим в прямом эфире «Стартовой площадки». Советы, как выбрать лучший веник, секреты банных процедур для красоты души и тела от профессионального косметолога, топ лучших напитков для бани от чайного эксперта – это и многое другое узнаете завтра с 7.20 на «Радио России-Псков».
Двести миллионов рублей из бюджета области будут дополнительно направлены на финансирование малокомплектных школ. Эта сумма будет распределена между сотней таких учреждений нашего региона - рассказал сегодня на заседании администрации области начальник Управления образования Александр Седунов.
Эта история получила широкий резонанс в социальных сетях. Пост про несчастную жизнь животного, которое хозяин много лет держит на цепи в темном сарае без выгула, собрал множество откликов. Неравнодушные граждане просили у хозяина права забрать животное, чтобы оказать ей медицинскую помощь, но тот не согласился.
Жильцы домов номер шесть по улице двадцать третьего июля и номер пять по улице Юности в Пскове жалуются на регулярные проблемы с канализацией. Вместо канализации - подвал жилого дома. С грязью, зловонием и антисанитарией жильцы многоэтажки на улице двадцать третьего Июля отчаянно борются больше двух лет.
Формат 16:9 - общепринятый мировой стандарт, сейчас все новые телевизоры и видеокамеры производятся для создания и транслирования именно такой картинки. Эти пропорции наиболее близки к золотому сечению.
Сегодня телеканал «Россия 1» перешел на новый стандарт вещания. Теперь изображение будет доступно в широкоэкранном формате 16:9. В большинстве стран мира именно этот формат является стандартным для цифровых каналов. Новшество оценят обладатели современных телевизоров: наконец-то изображение заполнит экран целиком, не оставляя черных полей и не растягивая картинку. Что значит этот переход для канала и почему важно идти в ногу со временем обсудим сегодня с нашими радиослушателями в передаче «Постфактум». Слушайте в 18.10 в прямом эфире на «Радио России-Псков». Звоните по телефону 66-27-47, задавайте вопросы, принимайте участие в обсуждении.
Анастасия Цепина
Сегодня в Великих Луках стартуют мероприятия, посвящённые очередной годовщине освобождения города от немецко-фашистских захватчиков. Эту операцию советских войск в январе сорок третьего года историки называют «малым Сталинградом» - настолько ожесточённые и кровопролитные здесь шли бои. Особое место здесь занимал захват непреступного бункера, в котором укрылся комендант города – Эдуард фон Засс. Памятник военной истории планируют восстановить.
Жильцы дома номер шесть по улице 23 Июля в Пскове жалуются на регулярные проблемы с канализацией. Уже около трёх лет в многоэтажке затапливает подвал канализационными водами. Люди вынуждены терпеть сырость, антисанитарные условия и зловонный запах, доходящий до верхних этажей. По словам жильцов в доме были случаи, когда фекалии затапливали не только подвал, но и квартиры на первых этажах.
Двести тридцать четвертый полк 76-ой дивизии отметил девяносто первую годовщину со дня образования. В части прошел день открытых дверей. Десантники показали образцы своего вооружения, техники и средств связи. Кроме того, приглашенным студентам и школьникам рассказали о преимуществах контрактной службы.
Рождественский подарок приготовили подопечным Гдовского дома-интерната для пожилых людей и инвалидов сотрудники Псковского Красного креста совместно с неравнодушными псковичами и волонтёрами. Апофеозом благотворительной акции сбора средств на подарки одиноким старикам, в Пскове она проходила две недели, стал большой концерт ансамбля русской песни "Забава" во главе со Светланой Дмитриевой.
Большинство читателей наших групп в соцсетях поддерживают законопроект о декриминализации побоев в семье. Такой позиции придерживается 85 % опрошенных. «Дело не в том, что можно не бояться стать уголовником, дав подзатыльник ребенку, и даже не в том, что в настоящее время ст. 116 УК РФ нарушает принцип равенства всех граждан перед законом, а в том, что она ломает судьбы людей»; «Нужный закон. Тот бред, который летом приняли - с ним жить нельзя» - такие комментарии оставляли сторонники законопроекта.
Очередная благотворительная акция неслучайно стартовала в разгар зимы. По словам представителей Детского фонда к ним ежедневно поступают просьбы о помощи из многодетных и малообеспеченных семей Псковской области. Дети нуждаются в теплых вещах, необходимо все - брюки, свитера, куртки, сапоги, на мальчиков и девочек от ноля до восемнадцати лет.
Как провели новогодние праздники жители области: произошло несколько серьезных ДТП. В пожарах погибли - пять человек.
В Дедовичах в больнице от ножевых ранений скончался 18-летний юноша, а в Тверской области и республике Беларусь сотрудники МЧС помогали псковским туристам спастись от холода: на двадцатиградусном морозе в пути - сломались автобусы.
Пора новогодних утренников в самом разгаре. Дед Мороз со Снегурочкой ненадолго заглянули и к нам в гости. Чтобы поздравить с Новым годом всех детей нашей телерадиокомпании. Впрочем песни и хороводы не оставили равнодушными и взрослых. Маленькие принцессы, зайчики и настоящие богатыри.Подробнее...
Русфонд и ГТРК «Псков» продолжают сбор средств для семьи Димы Нагаткина. О тринадцатилетнем мальчике, у которого сахарный диабет, мы рассказывали на прошлой неделе. Однако за это время собрать необходимую сумму не удалось. Она нужна на дорогостоящие расходники для инсулиновой помпы, которой пользуется ребёнок.Подробнее...
Двухлетний Вадим - новый герой нашей постоянной рубрики «Хочу домой». Несмотря на свой маленький возраст мальчик уже немало пережил. В детском доме он оказался сразу после рождения. Но надолго там не задержался. По состоянию здоровья чаще бывал в больнице. Малыш очень внимательный и спокойный.Подробнее...
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Ведущая: Ирина Лукина
Гостья программы — директор Археологического центра Псковской области Марина Кулакова. Чем порадовал её нынешний археологический сезон, и что загадает она под Старый Новый год?
Какое будущее ожидает псковскую прессу? Может ли интересная газета сегодня не быть "жёлтой"? Бывает ли такая правда, о которой журналистам лучше не рассказывать? Эти и другие вопросы обсуждаем в День российской печати вместе с редактором газеты "Псковская провинция" Лилией Быстровой и редактором газеты "Курьер" Олегом Константиновым.