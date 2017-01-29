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Вести-Псков
Главные новости региона
Вести.Дежурная часть.Псков
Еженедельная правовая программа. Смотрите 5 февраля: Помощь ближнему обернулась трагедией и смертью пенсионерки. Кадры погонь за пьяными водителями: в регионе по-прежнему много тех, кому правила дорожного движения - не указ. Кто пришел в гости к полицейским, чтобы узнать все секреты работы в правоохранительных органах?
Дорогами войны
Эпоха малолитражек страны Советов. И семейство «Москвичей» - в программе «Экспедиция N» на канале «Россия 1», в субботу 4 февраля в 08:55
Бастион
Школа экстремальной журналистики "Бастион". Личный опыт и практические рекомендации
Шоу вежливых людей
Горячие споры в соцсетях вызвало появление на отреставрированном «Доме Бабинина» (Конный переулок, 7А) таблички «Памятник архитектуры». Две точки зрения в «Шоу вежливых людей» на Радио «Маяк-Псков». Гости студии: реставратор Игорь Лагунин и блогер Константин Калиниченко.
Стартовая площадка
Об искусстве приготовления еды и секретах, которые помогут сделать своё блюдо ещё вкуснее, говорим с членом национальной гильдии шеф-поваров и руководителем 1-й кулинарной мастерской «Хлебосол» в Пскове Николаем Михайловым.
События недели
Итоговый информационный выпуск об основных событиях недели

Более семисот псковичей приняли участие в акции "Я-Россия"

Более семисот псковичей приняли участие в акции Сегодня в Пскове в ТРК "Акваполис" прошла всероссийская акция ВГТРК "Я-Россия". Псковичи с энтузиазмом откликнулись на призыв стать частью грандиозного фотопортрета нашей страны.

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Памятные мероприятия прошли в честь освобождения Гдова от немецкой оккупации

Памятные мероприятия прошли в честь освобождения Гдова от немецкой оккупацииПамятные мероприятия прошли сегодня в Гдове в честь дня освобождения от немецкой оккупации, которая длилась два с половиной года. В сорок четвёртом при отступлении фашисты разрушили и сожгли в Гдове около шестисот зданий. Город пришлось восстанавливать из пепла.

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Яркие спектакли, именитые гости, и за всем этим – русская классика: Пушкинский фестиваль стартовал в Пскове

Яркие спектакли, именитые гости, и за всем этим – русская классика: Пушкинский фестиваль стартовал в ПсковеВ Псковском драматическом театре спектаклем «Пиковая дама» по пьесе Николая Коляды начался сегодня двадцать четвёртый Всероссийский Пушкинский фестиваль.

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В гостях у "Радио России-Псков" в передаче "Стартовая площадка" член Совета Федерации от Псковской области Елена Бибикова. Слушайте 6 января с 7.20

В гостях у В понедельник, 6 января, в прямом эфире передачи «Стартовая площадка» состоится встреча с членом Совета Федерации от Псковской области Еленой Бибиковой.

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Планируется, что на Ганзейские дни в Псков приедут участники из шестнадцати стран

Планируется, что на Ганзейские дни в Псков приедут участники из шестнадцати странВладимира Путина надеется увидеть в Пскове на церемонии открытия Ганзы-2019 почётный член Международного Ганзейского Союза Нового времени Манфред Шюркамп. Об этом он рассказал сегодня на пресс-конференции, пояснив, что такие масштабные мероприятия подразумевают присутствие президентов, королевских семей, бургомистров или федеральных чиновников.

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Стань частью грандиозного портрета нашей страны: завтра в Пскове пройдет акция ВГТРК «Я – Россия»

Стань частью грандиозного портрета нашей страны: завтра в Пскове пройдет акция ВГТРК «Я – Россия»Завтра Псков примет участие в проекте «Я-Россия». В «Акваполисе» с полудня до шести вечера будет работать фотостудия. Специальное жюри выберет самые выразительные лица псковичей, которые попадут на эфирные заставки телеканала "Россия 1". Участников акции ждут подарки и развлекательная программа.

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Особое внимание формированию платы за ЖКУ и капитальный ремонт уделит в этом году прокуратура Псковской области

Особое внимание формированию платы за ЖКУ и капитальный ремонт уделит в этом году прокуратура Псковской областиОб этом рассказал сегодня на итоговой коллегии прокурор региона Сергей Белов. А также отметил наиболее значимые показатели прошлого года. Так в области было выявлено более тридцати тысяч нарушений федерального законодательства, к ответственности привлекли две с половиной тысячи виновных лиц.

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Пять с половиной миллионов рублей получит Великолукский драмтеатр в рамках федеральной программы поддержки театров малых городов

Пять с половиной миллионов рублей получит Великолукский драмтеатр в рамках федеральной программы поддержки театров малых городовМуниципальные театры получат федеральную поддержку. Госдума сейчас работает над проектами в области культуры, которые инициировала "Единая Россия". Об этом депутат Александр Козловский рассказал на встрече с коллективом Великолукского драмтеатра во время региональной недели. Уже принята программа, которая финансово поддержит театры малых городов.

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Вера Емельянова: «В преддверии Ганзейских дней инфраструктура Пскова активно развивается»

Вера Емельянова: «В преддверии Ганзейских дней инфраструктура Пскова активно развивается»Первый заместитель губернатора Псковской области Вера Емельянова встретилась с почётным членом Международного Ганзейского Союза Манфредом Шюркампом. Ганзейские дни в Пскове пройдут в две тысячи девятнадцатом. Готовность города к проведению мероприятий международная комиссия проверит за год до них.

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Какие сюрпризы готовит для нас Всероссийский Пушкинский театральный фестиваль обсудим 3 февраля в передаче «Постфактум» на «Радио России-Псков» в 18.10

Какие сюрпризы готовит для нас Всероссийский Пушкинский театральный фестиваль обсудим 3 февраля в передаче «Постфактум» на «Радио России-Псков» в 18.10Сегодня в Пскове откроется Всероссийский Пушкинский театральный фестиваль. В этом году он включен в дайджест лучших событий февраля по версии Национального календаря событий.

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Преимущества при срочном открытии банковского расчетного счета

Преимущества при срочном открытии банковского расчетного счетаСрочное открытие банковского расчетного счета.
Российское законодательство говорит, что срочное открытие расчетного счета является решением добровольным. Допускается проведение торговых расчетов за наличные средства, но в такой ситуации имеются определенные ограничения максимальной суммы. В результате почти все предприятия предпочитают открыть собственный счет, чтобы увеличить оборот, случайно не нарушить закон и не оказаться в затруднительной ситуации.

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Суммы оплаты за ОДН уменьшатся, минимум, в два раза: чиновники вводят новую систему расчетов

Суммы оплаты за ОДН уменьшатся, минимум, в два раза: чиновники вводят новую систему расчетовЧердаки и подвалы многоквартирных домов исключат из общедомовой площади при расчёте нормативов. Сообщил исполняющий обязанности председателя регионального Комитета по делам строительства и ЖКХ Андрей Агапов.

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Дежурная часть. Эфир 29.01.17

Дежурная часть. Эфир 29.01.17Подробности трагедии в Дновском районе: в огне погиб ребенок, ещё один с серьезными ожогами доставлен в больницу Санкт-Петербурга.
Покажем кадры следственного эксперимента из Бежаниц: мужчина убил знакомую. Мотивы преступления - он расскажет сам.
Пропускают ли спецмашины? Эксперимент нашей съемочной группы.

 

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Наш новогодний ролик, который попал в титры «Ёлок-5»

Наш новогодний ролик, который попал в титры «Ёлок-5»Эти псковские кадры Вы увидите в новом фильме Тимура Бекмамбетова "Ёлки-5", а также в клипе группы "Ленинград" - "Начинаем отмечать". Снимали их в конце ноября наши коллеги - Виталий Михайлов и Иван Лопаев. Участниками съёмок стали студенты Псковского Госуниверситета. Огромное им спасибо за праздничную атмосферу на экране! И продолжаем отмечать!

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Русфонд и ГТРК «Псков» продолжают сбор средств для семьи Димы Нагаткина

Русфонд и ГТРК «Псков» продолжают сбор средств для семьи Димы НагаткинаРусфонд и ГТРК «Псков» продолжают сбор средств для семьи Димы Нагаткина. О тринадцатилетнем мальчике, у которого сахарный диабет, мы рассказывали на прошлой неделе. Однако за это время собрать необходимую сумму не удалось. Она нужна на дорогостоящие расходники для инсулиновой помпы, которой пользуется ребёнок.

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Четырнадцатилетний Игорь ищет родителей

Четырнадцатилетний Игорь ищет родителейВ этом году мы продолжаем нашу рубрику "Хочу домой", и наша съемочная группа отправилась в гости к Игорю. Ему уже четырнадцать лет, и он очень хочет найти семью. В отличие от других детей не боится домашней работы, напротив всегда готов помочь по хозяйству. И даже мечтает стать поваром.

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Стартовая площадка. Эфир 01.02.17

Об искусстве приготовления еды и секретах, которые помогут сделать своё блюдо ещё вкуснее, говорим с членом национальной гильдии шеф-поваров и руководителем 1-й кулинарной мастерской «Хлебосол» в Пскове Николаем Михайловым.

 
Шоу вежливых людей. Выпуск 31.01.17

Горячие споры в соцсетях вызвало появление на отреставрированном «Доме Бабинина» (Конный переулок, 7А) таблички «Памятник архитектуры». Одни считают, что здание таковым уже не является, поскольку при реконструкции его полностью снесли. Другие, напротив, рады, что бывшие развалины привели в порядок, пусть и пожертвовав аутентичностью. Две точки зрения столкнутся в Шоу вежливых людей. Гости студии: реставратор Игорь Лагунин и блогер Константин Калиниченко.

 