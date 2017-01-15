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Вести 16:9
Вести-Псков
Главные новости региона
Вести.Дежурная часть.Псков
Еженедельная правовая программа. Смотрите 22 января: Разбойное нападение в деревне Цапелька: из отделения почты России похищено около полумиллиона рублей. Коллекторы - перегибают палку. Куда обращаться? Восемнадцатилетие создания конвойного подразделения: кто помогает сотрудникам нести службу и как оборудован спецвагон?
Зеркало
Проект «Зеркало» - это разговор о российском кинематографе, его прошлом и настоящем. Беседа с людьми, причастными к кино и его "кухне". Первый гость программы, Василий Лановой, расскажет о том, что такое быть актером и чем российский кинематограф отличается от советского. Смотрите в субботу 21 января в 8:50 на телеканале «Россия 1».
Открытый университет
Факультет вычислительной техники и электроэнергетики в программе «Открытый Университет», 21 января в 9:05 на канале «Россия 1»
Захолустье - 3. Божья застава
Церковь, как источник жизни псковской деревни. Как урбанизация сказалась на сельских приходах. Исследуем пыталовское приграничье в проекте"Захолустье"
Спасайте детей своих. Старец Адриан
За советом, благословением и духовной помощью к нему шли паломники со всей страны. О старце Псково-Печерского монастыря Адриане - фильм Марины Михайловой
События недели
Итоговый информационный выпуск об основных событиях недели

Врачи уверены: ужесточение контроля за отпуском лекарств - мера полезная

Врачи уверены: ужесточение контроля за отпуском лекарств - мера полезнаяЭто лекарство отпускается только по рецептам – такой ответ все чаще стали слышать жители региона из уст аптекарей. С первого января ужесточили требования к рецептурному отпуску лекарств. Теперь аптекам за невнимательность и попустительство грозит серьезный штраф. На какие лекарства теперь необходим специальный документ от врача и как это повлияло на работу системы здравоохранения?

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Все точки над «i» в деле о нападении кавказской овчарки на четырёхлетнюю девочку в деревне Павшино расставит экспертиза

Все точки над «i» в деле о нападении кавказской овчарки на четырёхлетнюю девочку в деревне Павшино расставит экспертизаУ пострадавших уже есть заключение медицинской экспертизы, осталось дождаться криминологической. Об этом сегодня в «Шоу Вежливых Людей» на радиостанции «Маяк-Псков» сообщила мать подвергшейся нападению девочки Татьяна Горшева.

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Лучшие сотрудники прокуратуры сегодня были награждены почетными грамотами и благодарственными письмами

Лучшие сотрудники прокуратуры сегодня были награждены почетными грамотами и благодарственными письмамиВ Пскове сегодня прошло торжественно заседание, посвященное празднованию двести девяносто пятой годовщины со дня образования Российской прокуратуры. Свою историю ведомство ведет ещё с Петровских времен.

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Какие интересные события ждут псковичей в ближайшее время

Какие интересные события ждут псковичей в ближайшее времяКакие интересные события ждут псковичей в ближайшее время, и куда отправиться в выходные, чтобы весело и с пользой провести время с семьей. Двери планетария всегда открыты для юных исследователей космоса и их родителей. В это воскресенье дети от шести до десяти лет узнают истории о звездах, а подростки о необыкновенных небесных явлениях.

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Проводится проверка по факту гибели в ДТП двух женщин в посёлке Белорусском

Проводится проверка по факту гибели в ДТП двух женщин в посёлке БелорусскомДва человека стали жертвами ДТП в посёлке Белорусский Пыталовского района. По предварительной информации, женщина шестьдесят шестого года рождения за рулем Форда выехала на полосу встречного движения и столкнулась с машиной ФАВ. Погибли пассажирка Форда и водитель другой автомашины - женщина пятьдесят девятого года рождения. Пассажир Форда доставлен в больницу в тяжёлом состоянии.

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Три моноспектакля покажут на Пушкинском театральном фестивале

Три моноспектакля покажут на Пушкинском театральном фестивалеО том, что предстоит увидеть псковскому зрителю на Пушкинском театральном фестивале, сегодня на пресс-конференции рассказали режиссёры постановок. Анна Викторова, режиссёр театра "Кукольный формат" из Санкт-Петербурга привезёт в Псков детский спектакль "Аленький цветочек", сказку со знакомым сюжетом, главную и единственную роль в котором играет Ольга Донец.

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Правду о нападении собаки на девочку в деревне Павшино выясняем в «Шоу вежливых людей» на Радио «Маяк-Псков» 20 января

Правду о нападении собаки на девочку в деревне Павшино выясняем в «Шоу вежливых людей» на Радио «Маяк-Псков» 20 январяНападение кавказской овчарки на четырёхлетнюю девочку в деревне Павшино вызвало волну дискуссий о необходимости ужесточения законодательства в сфере содержания домашних животных, прежде всего собак.

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Нет рецепта – нет лекарства: ужесточение требований к отпуску медикаментов из аптек

Нет рецепта – нет лекарства: ужесточение требований к отпуску медикаментов из аптекВ России ужесточили требования к рецептурному отпуску лекарств. Препарат, который, скажем, гипертоник принимает ежедневно в течение десятка лет - теперь можно будет получить строго по рецепту врача. Все просто – если на упаковке написано – отпускается по рецепту, то без заветного бланка и печати аптекарь лекарство вам не продаст.

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Выставка фресок в Пскове будет продлена до 8 февраля

Выставка фресок в Пскове будет продлена до 8 февраляОб этом в прямом эфире передачи «Стартовая площадка» на «Радио России-Псков» сообщил председатель регионального отделения Союза художников России Виктор Лысюк.

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У инвалидов украли последнее топливо, но не замерзнуть в холода помогли неравнодушные люди

У инвалидов украли последнее топливо, но не замерзнуть в холода помогли неравнодушные людиПочти машину дров украли неизвестные у благотворительной организации "Росток" из Порхова. Пропажа обнаружилась после новогодних каникул. Без отопления осталась швейная мастерская, в которой каждый день работают десять-двенадцать человек. "Росток" занимается реабилитацией инвалидов и существует только на пожертвования.

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Несмотря на знаки о запрете конных прогулок, владельцы лошадей продолжают нарушать закон

Несмотря на знаки о запрете конных прогулок, владельцы лошадей продолжают нарушать законВ Пскове появились специальные знаки, которые запрещают катание на лошадях. Десять таких табличек установлены в парках, в том числе Детском, и на набережных. За катание на лошадях в этих местах можно получить штраф две тысячи рублей. Жители и гости города не раз жаловались властям на то, что животные создают антисанитарию и могут быть опасны.

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Для детей из многодетных семей занятия в Ледовом дворце теперь стоят в два раза дешевле

Для детей из многодетных семей занятия в Ледовом дворце теперь стоят в два раза дешевлеВосемнадцать многодетных семей воспользовались скидкой на занятия для детей в Ледовом дворце. Эта льгота начала действовать с января две тысячи семнадцатого года, она позволяет многодетным родителям вдвое сократить расходы за обучение в спортивно-оздоровительных группах по хоккею и фигурному катанию.

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Дежурная часть. Эфир 15.01.17

Дежурная часть. Эфир 15.01.17Как провели новогодние праздники жители области: произошло несколько серьезных ДТП. В пожарах погибли - пять человек.
В Дедовичах в больнице от ножевых ранений скончался 18-летний юноша, а в Тверской области и республике Беларусь сотрудники МЧС помогали псковским туристам спастись от холода: на двадцатиградусном морозе в пути - сломались автобусы.

 

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Новогодний праздник для детей сотрудников ГТРК «Псков» устроили Дед Мороз со Снегурочкой

Новогодний праздник для детей сотрудников ГТРК «Псков» устроили Дед Мороз со СнегурочкойПора новогодних утренников в самом разгаре. Дед Мороз со Снегурочкой ненадолго заглянули и к нам в гости. Чтобы поздравить с Новым годом всех детей нашей телерадиокомпании. Впрочем песни и хороводы не оставили равнодушными и взрослых. Маленькие принцессы, зайчики и настоящие богатыри.

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Русфонд и ГТРК «Псков» продолжают сбор средств для семьи Димы Нагаткина

Русфонд и ГТРК «Псков» продолжают сбор средств для семьи Димы НагаткинаРусфонд и ГТРК «Псков» продолжают сбор средств для семьи Димы Нагаткина. О тринадцатилетнем мальчике, у которого сахарный диабет, мы рассказывали на прошлой неделе. Однако за это время собрать необходимую сумму не удалось. Она нужна на дорогостоящие расходники для инсулиновой помпы, которой пользуется ребёнок.

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Двухлетний Вадим ищет родителей

Двухлетний Вадим ищет родителейДвухлетний Вадим - новый герой нашей постоянной рубрики «Хочу домой». Несмотря на свой маленький возраст мальчик уже немало пережил. В детском доме он оказался сразу после рождения. Но надолго там не задержался. По состоянию здоровья чаще бывал в больнице. Малыш очень внимательный и спокойный.

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Стартовая площадка. Эфир 20.01.17

Ведущая: Ирина Лукина

О творчестве в контексте современных проблем говорим с художником Виктором Лысюком.

 
Шоу вежливых людей. Выпуск 17.01.17

Злоумышленники изобретают всё более изощренные способы обмана наших сограждан. Как не попасться на их удочку? В нашей студии — заместитель начальника Управления уголовного розыска УМВД России по Псковской области Сергей Михайлов.

 