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Вести-Псков
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2016-й нашими глазами
Про окопы, замужество и триумфы побед: уходящий год глазами наших корреспондентов
Вести.Дежурная часть.Псков
Еженедельная правовая программа. Смотрите 25 декабря итоговый выпуск
2016-й нашими глазами
События уходящего года, оставшиеся в памяти и сердцах наших корреспондентов
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События недели
Итоговый информационный выпуск об основных событиях недели

Губернатор Псковской области Андрей Турчак поздравляет псковичей с Новым 2017 годом!

Губернатор Псковской области Андрей Турчак поздравляет псковичей с Новым 2017 годом!Поздравляю вас с наступающим Новым годом и Рождеством Христовым! По традиции мы проводим новогодние праздники с самыми дорогими и близкими людьми, находим нужные добрые слова для наших родителей и детей. Пусть их поддержка помогает нам преодолевать любые трудности и смело идти вперед.

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Псков и псковичи попали в клип к главному саундтреку к «Елкам 5»

Псков и псковичи попали в клип к главному саундтреку к «Елкам 5»В псковский кинопрокат вышел фильм «Ёлки 5» Тимура Бекмамбетова. Трогательная новогодняя история из семи киноновелл, объединенных одной общей связующей нитью. Связь эта затронула и наш город. Псков, что называется, «засветился» в финальных титрах и клипе к главному саундтреку к «Елкам 5». Это видео на песню «Начинаем отмечать» группы Ленинград.

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Праздничное новогоднее обращение главы города Ивана Цецерского

Праздничное новогоднее обращение главы города Ивана ЦецерскогоДорогие псковичи, гости нашего города! Новый год, это время ярких особых впечатлений, мы в ожидании чуда, мы, как дети хотим, чтобы все наши заветные желания исполнились. Мы ставим перед собой цели и надеемся, что все они будут достигнуты. Мы стоим на пороге 2017 года, но всегда подводим итоги году уходящему. Он был для нас конструктивным и результативным.

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ГБУЗ «Псковская городская поликлиника» в праздничные дни будет работать по графику

ГБУЗ «Псковская городская поликлиника» в праздничные дни будет работать по графикуГБУЗ «Псковская городская поликлиника» в праздничные дни работает по следующему графику.

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Обсуждаем уходящий год и строим планы на 2017-й в ШОУ ВЕЖЛИВЫХ ЛЮДЕЙ на Радио «Маяк-Псков» в пятницу, 30 декабря с 16:05

Обсуждаем уходящий год и строим планы на 2017-й в ШОУ ВЕЖЛИВЫХ ЛЮДЕЙ на Радио «Маяк-Псков» в пятницу, 30 декабря с 16:05Вот и подходит к концу 2016 год! Нам он запомнился новой студией, веселыми и нетривиальными гостями и бодрыми голосами ведущих. А чем Вам запомнится уходящий год? Обсуждаем и строим планы на 2017-й в ШОУ ВЕЖЛИВЫХ ЛЮДЕЙ на Радио «Маяк-Псков» в пятницу, 30 декабря с 16:05. Звоните и пишите, поздравляйте друзей и близких с Новым годом и рассказывайте, что вы обещаете сделать в следующем году! Автора лучшего новогоднего «обещания» получит приз от нашей радиостанции. Кроме того мы подведем итоги акции Новогоднийутренникнамаяке, а также разыграем призы среди наших радиослушателей. Телефон прямого эфира 66-27-47.
 

Владельцев псковских магазинов начали штрафовать за продажу спиртосодержащих непищевых жидкостей

Владельцев псковских магазинов начали штрафовать за продажу спиртосодержащих непищевых жидкостейШтраф за продажу спиртосодержащих непищевых жидкостей крепостью двадцать пять и более процентов получили несколько владельцев магазинов в Пскове. Временный запрет на продажу подобной продукции был введён по всей России в связи с массовыми отравлениями в Иркутске.

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Пенсионеры, которым пенсия приходит через почтовые отделения, получат её в обычном режиме

Пенсионеры, которым пенсия приходит через почтовые отделения, получат её в обычном режимеПенсия на банковские карты пенсионеров Пскова и Псковского района поступит уже сегодня. Что касается остальных районов области - досрочных выплат не будет.

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Таможенники напоминают псковичам о правилах пересечения границы в новогодние праздники

Таможенники напоминают псковичам о правилах пересечения границы в новогодние праздникиТаможенники напоминают псковичам о правилах пересечения границы в новогодние праздники. Именно в эти дни ожидается большой наплыв туристов, поэтому тем, кто собирается выезжать за рубеж, рекомендуют заранее ознакомиться с таможенными правилами.

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Мюзикл для всей семьи: на сцене Псковского драмтеатра премьера новогоднего спектакля «Золушка»

Мюзикл для всей семьи: на сцене Псковского драмтеатра премьера новогоднего спектакля «Золушка»Новогодние праздники – горячая пора для артистов Пушкинского драмтеатра. На повестке дня ёлки, и на квалифицированных Дедов Морозов и Снегурочек – высокий спрос. А на большой сцене в эти дни проходит премьера детского новогоднего спектакля Золушка. Казалось бы – всего лишь детское представление.

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Жители одного из домов по улице Коммунальной в Пскове превратили все лестничные площадки в праздничные декорации

Жители одного из домов по улице Коммунальной в Пскове превратили все лестничные площадки в праздничные декорацииСоздать новогоднее настроение не только дома, но и в подъезде решили жители одного из домов по улице Коммунальной в Пскове. И превратили все лестничные площадки в праздничные декорации с наряженными ёлками, сказочными животными и подарками. Стены, окна и лестничные перила украшали всем подъездом на радость не только себе, но и всем гостям дома.

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Что год грядущий нам готовит, как встретить огненного петуха?

Что год грядущий нам готовит, как встретить огненного петуха?До Нового года чуть больше полутора суток. Самое время определиться с подарком. Для тех, у кого от обилия выбора на праздничных прилавках глаза разбегаются, или просто не хватает фантазии, есть беспроигрышный подарочный вариант, проверенный годами - символ грядущего года, будь то статуэтка, брелок, или мягкая игрушка. На этот раз в виде петуха. Именно он станет хозяином 2017-го.

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Новый год псковичи будут встречать без снега и мороза

Новый год псковичи будут встречать без снега и морозаНовый год псковичи будут встречать без снега и мороза. Плюсовая температура с дождем продержится до второго января, а вот остальная часть новогодних каникул пройдет в настоящей зиме, благодаря влиянию сибирского антициклона. Ночью температура местами опустится до пятнадцати градусов, днем до девяти. Ветер от слабого до умеренного и небольшой снег.

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Дежурная часть. Эфир 25.12.16

Дежурная часть. Эфир 25.12.16Самые резонансные события, которые потрясли область в уходящем году.
 

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Новогодний праздник для детей сотрудников ГТРК «Псков» устроили Дед Мороз со Снегурочкой

Новогодний праздник для детей сотрудников ГТРК «Псков» устроили Дед Мороз со СнегурочкойПора новогодних утренников в самом разгаре. Дед Мороз со Снегурочкой ненадолго заглянули и к нам в гости. Чтобы поздравить с Новым годом всех детей нашей телерадиокомпании. Впрочем песни и хороводы не оставили равнодушными и взрослых. Маленькие принцессы, зайчики и настоящие богатыри.

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Русфонд и ГТРК «Псков» продолжают сбор средств для семьи Димы Нагаткина

Русфонд и ГТРК «Псков» продолжают сбор средств для семьи Димы НагаткинаРусфонд и ГТРК «Псков» продолжают сбор средств для семьи Димы Нагаткина. О тринадцатилетнем мальчике, у которого сахарный диабет, мы рассказывали на прошлой неделе. Однако за это время собрать необходимую сумму не удалось. Она нужна на дорогостоящие расходники для инсулиновой помпы, которой пользуется ребёнок.

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Двухлетний Вадим ищет родителей

Двухлетний Вадим ищет родителейДвухлетний Вадим - новый герой нашей постоянной рубрики «Хочу домой». Несмотря на свой маленький возраст мальчик уже немало пережил. В детском доме он оказался сразу после рождения. Но надолго там не задержался. По состоянию здоровья чаще бывал в больнице. Малыш очень внимательный и спокойный.

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Стартовая площадка. Эфир 30.12.16

Ведущая: Мария Саханенок

Чем запомнился уходящий год корреспондентам «Радио России — Псков».

 
Шоу вежливых людей. Выпуск 30.12.16

Дарим подарки и новогоднее настроение.

 